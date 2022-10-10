陈 套 万劲波

近期，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议，审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，强调“健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。”当前，中国科技创新面临更复杂的发展环境和更迫切的国家战略需求，要大力培育使用能打硬仗的科技攻坚团队，加快实现高水平科技自立自强。

创新驱动本质是人才驱动，战略任务必须依靠战略人才。人才是第一资源，是最具活力的创新要素。从重大科技创新攻关任务组织模式来看，需要战略性人才、资金、平台、项目的系统支撑，重点是强化国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业等国家战略科技力量。同时要依托战略科技力量和国家重大科技基础设施，实施战略科技任务、培养战略科技人才，重点是提升体系化科技攻关能力。实践证明，重大原创性、引领性、战略性科技创新成果的产出，关键是发挥好战略科技力量和战略人才力量优势，由战略科学家和科技领军人才“挂帅”，充分激发青年科技人才的积极性主动性创造性，通过强化战略目标牵引，优化创新资源配置，形成一支敢打硬仗的科技攻坚团队。

高效配置科技力量和创新资源，形成科技攻坚强大合力。依托战略科技力量建制化、体系化组织优势，发挥好跨领域、跨学科协同攻关的创新协同效应，提升创新团队和创新体系整体效能。随着数字时代科学研究范式的变革，学科交叉融合不断发展，科技创新的广度、深度、速度、精度在极端条件下进一步拓展延伸，科研组织方式除了传统的自由探索式的小团队，更加依赖以解决战略科技任务为导向的大团队。这种交叉融合、协同创新、勇攀高峰、攻坚克难的大团队，能够高效配置创新资源，加强科学统筹、协同攻关，发挥集中力量办大事优势。同时坚持开放包容，重视培育用好青年科技人才，让青年科技人才心无旁骛，潜心科研，在协同创新中实现个人和小团队无法完成的战略目标任务。

统筹人才引进与自主培养，确保科技攻坚团队优势互补。栽下梧桐树，引来金凤凰。引才一方面要考虑平台的发展需求，同时也要考虑人才结构的优势互补。在一定发展阶段，用人单位的人才结构是相对平衡的，如果没有新的事业和平台作为基础支撑，引进人才很难稳定下来。因此，要坚持以用为先，引进与自主培养并重，避免陷入循环“抢人”的“怪圈”。要把有为政府、有效市场、有序社会有机结合起来，在全社会推动人才资源优化配置，引导用人单位在科技攻坚实践中引进、培养、使用人才，形成定位明确、结构合理的科技攻坚团队。切实发挥战略科学家奖掖后学的作用，避免引来撑门面、争资源。大力培育使用青年科技人才，让青年科技人才在重大科技创新任务中挑大梁、担重任。

在协同攻关中识才用才，形成能打硬仗的科技攻坚团队。坚持国家战略目标导向，瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域，统筹谋划和系统布局战略科技任务，明确主攻方向和核心技术突破口。依托国家战略科技力量，建设重大科技基础设施等条件平台，以重大成果产出为导向，通过“揭榜挂帅”等机制，组建能打硬仗的科技攻坚团队，在关键核心技术协同攻关中发现人才、使用人才、成就人才。强化使命驱动，传承“两弹一星”等老一辈科学家精神，弘扬新时代科学家精神，持续研发引领未来发展的基础前沿技术和具有先发优势的关键核心技术。建设良好的团队文化和创新生态，完善创新容错纠错机制，保障科研人员创新自主权和科研时间，激发人才创新创造活力和动力。

（作者单位分别为中国科学院合肥物质科学研究院、中国科学院科技战略咨询研究院）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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