原标题：广发银行综合金融支持高水平科技自立自强

推动高水平科技自立自强是构建新发展格局和促进高质量发展的根本支撑。广发银行积极发挥集团“保险、投资、银行”三大板块协同优势，为科技企业创业展业提供一站式综合金融服务，为科技创新提供金融后盾。

助力创业——追求“早”

就业是民生之本，创业能催生更多市场主体带就业，稳增长主要是为了稳就业。大力发展以高水平科技为代表的现代产业体系，可以在推进经济结构优化升级的同时创造更多高质量就业岗位，以创业带动就业。

2022年，为更好地支持科技企业研发生产、发展壮大，广发银行针对高新技术企业、独角兽企业、专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业等科技企业客户，全新推出了“科创慧融”全生命周期综合服务方案，为科技企业不同生命周期期差异化金融需求，提供全方位定制化产品服务。

作为第十一届中国创新创业大赛（广东赛区）暨第十届“珠江天使杯”科技创新创业大赛合作银行和特别支持单位，广发银行全程参与大赛，服务参赛企业，通过总、分联动，在广州、中山、清远、佛山等赛区积极为新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保等七大行业赛事提供金融支持服务。通过大赛平台，广发银行对“科创慧融”方案进行路演介绍，让参赛企业充分、直观地了解广发银行科技金融产品服务，与企业深入交流，了解企业需求痛点，当面“对症”提供金融解决方案，在企业创业阶段“早早”送上金融服务暖心大礼包。

据悉，“科创慧融”方案围绕科技型企业从种子期、初创期、成长期到成熟期的不同金融需求，提供差异化金融解决方案，打造梯度化企业陪伴成长机制：以小微E秒贷等服务协助种子期、初创期企业获得首贷资金；以科技E贷、科信贷等特色化科技信贷产品满足初创及成长期企业资金需求，并以股权融资顾问助力企业引入战略投资人、财务投资人；以全品类信贷、支付结算服务、投资银行服务满足成熟期企业融资需求并为其提供上市规划、财务顾问等综合性服务。同时，在企业全生命周期运营过程中，广发银行可提供智慧现金管理系列、e秒供应链系列、跨境瞬时通系列等线上化金融服务，高效便捷助力科技型企业日常结算及运营管理；通过数字人资、数字工会等产品为企业提供人力资源及工会管理等信息化管理平台；通过个人E秒贷、财富管理、员工持股计划、信用卡等为企业主及员工提供各类个人信贷和财富增值类服务。

雪中送炭——速度“快”

对于科技企业来说，行业更新迭代快，产品研发与市场推广分秒必争，如何在关键节点及时获得资金支持是科技企业金融需求的“重中之重”，甚至关系到企业的发展存亡。

日前，长沙一家从事污水处理设备的公司因出色的业务能力，接连中标多个环保项目，这本该是一件大喜事，但公司负责人却满面愁容：“账户资金捉襟见肘，企业名下总价值1000万元的房产却只能按照70%的折扣进行抵押借款，700万元根本不足以支撑我们消化订单。”广发银行长沙分行得知消息后，当即前往该企业开展评估，在发现该企业属于“专精特新”小微企业后，迅速为其适配快融通融资产品，最终给予企业贷款900万元，及时解决了企业的资金难题。

湖南省某电子技术公司为专注电子设备研发生产的高新技术企业，该企业近两年业务急速发展，有进一步扩大融资规模的需求，由于企业固定资产已全部抵押至银行，融资渠道亟待拓宽。广发银行在一次银企对接会中了解到企业的经营困境，迅速评估企业基本情况，当即提出可以为企业提供科信贷产品服务。“一场银企对接会为我们送来了1000万元‘救命钱’”该公司负责人表示，“这笔‘救命钱’不仅属信用贷款，无需资产抵押，而且放款特别快，从接触广发银行到资金到账，用时不到半个月”。

这两个案例仅是广发银行长沙分行支持科技创业企业、助力实体经济发展的一个缩影。近年来，广发银行长沙分行聚焦于激发专精特新小微企业的创新活力和内生动力，通过落实各项惠企、扶企政策，持续优化、深化金融服务，助推高新技术型中小微企业做大做强。2022年上半年，该行科技金融信贷余额48亿元，较年初净增28亿元，一大批科技型小微企业因此获利。

量身定制——服务“暖”

广发银行以客户为中心，协同中国人寿集团各成员单位，整合内外部资源，共同为科技企业提供“保险+投资+银行”一站式综合金融服务，将投资的高能资本带动作用、银行的高频服务连接作用、以及保险的风险保障作用有效整合，交叉互补，共建服务场景，持续加大对科技创新产业的金融支持力度。

某太阳能科技有限公司在高效大尺寸光伏硅片的研发制造领域处于全国领先地位，致力于运用数字化与智能化制造平台打造成为全球光伏硅片领域的标杆企业，2020年底公司总投资170亿元光伏大硅片项目成功落地珠海。广发银行珠海分行第一时间与客户建立联系，为客户宣导广发“科创慧融”方案，针对企业成立初期引入战略投资人及日常经营资金需求，率先提供投贷联动综合金融支持，一方面协同中国人寿集团旗下国寿科创基金于2022年4月中旬成功参投该公司A轮融资，另一方面作为首批向客户授信的金融机构为其提供5亿元银行授信支持，并为企业员工提供多种类个人增值服务。

如上述案例，广发银行依托“科创慧融”方案，以解决科技企业痛点难点问题为导向，为千千万万个科技企业提供量身定制“暖心”服务。据悉，截至8月末广发银行科技型企业贷款余额比年初增长39%。

广发银行始终心怀“国之大者”，将围绕“强化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力”的总要求，坚持创新引领、市场导向、统筹协调、风险可控等原则，以服务科技创新驱动高质量发展为主线，不断完善科技金融服务体系，创新科技金融产品和服务，为加快实现高水平科技自立自强贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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