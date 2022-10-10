新华社合肥10月8日电（记者姜刚、水金辰、刘晓宇）在安徽省滁州市天长市，金黄的稻穗随风摇曳，陆续进入收割时期。“我们全程托管了6200亩水稻，今年采取的订单种植模式。”天长市禾禾生态农业专业合作社理事长平东林告诉记者，目前合作社已经开始收割水稻了。

优质优价是平东林这两年种粮的最大感受。他与外地的一家公司合作，从繁多的水稻品种中精选种植2个优质稻种，公司以每斤高于市场价约0.05元至0.1元的价格进行回购，这样一来，不仅售粮有保障，种粮效益也提升了。“去年我们尝试种了500余亩订单水稻，实行单种单收单储，效益可观，今年大规模推广。”平东林说。

连日来，记者在安徽省合肥市、滁州市、马鞍山市等地秋收一线走访看到，在国家政策鼓励下，种粮大户、家庭农场主等不仅努力多种粮，而且还致力于种好粮。其中，为了推进产业振兴，有的地方还探索种植品牌粮。

在“鱼米之乡”马鞍山市含山县，一年前依托规模经营实体推行良种单种单收，探索种植品牌粮、订单粮，引导粮食企业高于市场价回购，延伸产业链，打造区域品牌大米，带动粮农增收。

记者走访了解到，今年含山县品牌粮种植面积达10万亩，所在的马鞍山市今年优质专用水稻种植面积约142万亩，占该市水稻种植面积的80%左右。马鞍山市种植业技术服务中心主任王华银介绍称，目前该市5000亩以上单品种规模化种植示范片有33个，“龙头企业开展订单生产，提高了种粮效益，粮农每亩地增加收益约200元。”

延伸产业链，谋划深加工，安徽省一些地方不断提升乡村产业振兴“含金量”。

在安徽省亳州市蒙城县岳坊镇戴尧村，记者来到莲藕等深加工项目建设工地看到，工人们正在忙碌着。不远处的莲藕塘里，有的村民在采摘莲藕，有的在搬运装车。

据戴尧村党总支书记戴同阳介绍，该村近年来在确保粮食生产的基础上，利用自然资源优势，积极将莲藕产业发展为富民产业，目前莲藕种植2000多亩。“为了延伸产业链，提升莲藕附加值，我们引进外地一家公司，投资1500万元建设莲藕加工厂，现在正在装修中，运营后将带动更多村民就业增收。”

除了莲藕深加工项目外，预制菜加工厂和包装箱厂也在建设中。“产业振兴是乡村振兴的基础，我们要在延伸产业链上多做文章。”蒙城县岳坊镇党委书记孙昊说，随着这些产业项目的运营，产业振兴有了新抓手和新盼头。

发展乡村旅游，让村民吃上“旅游饭”，正成为安徽省越来越多乡村的“振兴一招”。

地处大别山区的安徽省六安市金寨县花石乡大湾村，山清水秀，景色优美，吸引了八方游客。在村民陈泽申家门口，一位导游正向游客们讲解乡村振兴的故事。

陈泽申也是乡村旅游的受益者。他在家里摆了一排货架，销售村里的土特产。“山区这几年发展快，环境也好，基本上天天都有游客来。”陈泽申说，游客来自四面八方，有不少中老年旅游团，他一个月可以有一两千元的收入。

随着游客的增多，大湾村的民宿也多了起来。今年33岁的漆钰在村里负责一家民宿的日常运营。他的父亲有上万件收藏品，2020年5月，他们在村里开办了一家农耕民俗文化展览馆，民宿同时试运行。

“到了节假日，9个房间往往都被提前预订满。”漆钰告诉记者，“今年国庆假期也有江苏、湖北等外地来的游客，游客多了，民宿的生意也就跟着好起来了。”

(责编：王震、陈键)

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