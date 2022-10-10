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贵州推动生态文明建设出新绩（喜迎二十大）

本报记者  汪志球  程  焕
2022年10月10日08:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　9月7日，贵州省铜仁市江口县两家公交公司从县农村信用合作联社获得600万元贷款，不用抵押和担保，利率下调2.7个百分点，每年可降低融资成本16.2万元。

　　江口县坐落于梵净山脚下，生态优势明显。针对农户、企业、个体工商户等5类市场主体，江口县农村信用合作联社今年9月初推出贵州首个“生态账户”——“梵净生态账户”，从生态资产、生态经营、生态生活、生态公益等多个维度，采集客户主体的信息数据，换算成生态积分后，作为评级授信、利率定价的重要依据。

　　“两家公交公司投运的新能源车辆，每年可节约燃油650多吨，减少二氧化碳排放3080吨，他们凭借这份生态贡献拿到了优惠贷款。”江口县农村信用合作联社党委书记吴猛介绍，截至9月30日，合作联社以生态账户建档授信308户，授信贷款5557万元，基于账户积分发放贷款193笔1370万元。

　　江口县“梵净生态账户”的创新举措，是贵州扎实推进生态文明建设的缩影。党的十八大以来，习近平总书记两次深入贵州考察调研，要求贵州“守住发展和生态两条底线，培植后发优势，奋力后发赶超，走出一条有别于东部、不同于西部其他省份的发展新路”“在生态文明建设上出新绩”。

　　加快生态产品价值实现机制试点，开展自然资源统一确权登记试点，推动完善生态保护补偿、生态环境损害赔偿等机制……沿着习近平总书记指引的方向，贵州省奋力推进国家生态文明试验区建设，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，牢牢守住发展和生态两条底线，努力走出一条生态优先、绿色发展的新路子。

　　曾经，为了填饱肚子，六盘水市水城区营盘苗族彝族白族乡毁林开荒，森林覆盖率一度降到10%。痛定思痛，营盘乡以改善生态为突破口，发动村民一边植树造林，一边发展生态产业。如今，营盘乡森林覆盖率提高到69.2%，农业产业和乡村旅游业蓬勃发展。

　　10年来，贵州不断加大生态保护力度，石漠化治理面积累计达1.31万平方公里，森林覆盖率从2012年的47%上升到2021年的62.12%。

　　贵州省委主要负责同志表示，贵州将继续深入贯彻习近平生态文明思想，推动经济高质量发展和生态环境高水平保护协同共进，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月10日 01 版）
(责编：申佳平、陈键)
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