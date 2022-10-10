吉林省加快科技创新成果产业化，推动激光产业上下游协同发展，打造具有当地特色的激光产业链。图为位于长春新区的吉林省永利激光科技有限公司员工正在进行产品生产。

郑智文 石 雷摄影报道

江苏省扬中市油坊镇上迈新能源科技有限公司生产车间，工人正在生产一批出口欧美的太阳能光伏电池组件。近年来，我国光伏产业发展势头强劲，国际竞争优势凸显，产品出口总额再创新高。

宋 伟摄（影像中国）

山东省日照经济技术开发区越疆智能科技公司车间，工作人员正在调试轻量型机械臂产品。近年来，日照创新发展信息技术产业，延伸产业链条，构建竞争力强、特色优势突出的新一代信息技术产业体系。

朱元理摄（影像中国）

我国加快构建清洁绿色低碳的能源产业体系，用好制造业新技术成果。图为广东省中远海运重工生产车间，工人在赶制海上风电管桩订单。

邱新生摄（影像中国）

安徽省铜陵市义安区胥坝乡，工作人员在5G基站铁塔上调测天线。5G融合应用已在工业、医疗、教育、交通等多个行业领域发挥赋能效应，覆盖国民经济40个大类，应用案例数超过2万个。

过仕宁摄（影像中国）

近日，神舟十四号航天员乘组圆满完成第二次出舱活动，创造中国航天员两次出舱活动间隔时间最短纪录，书写了中国探索太空的新篇章。我国航天科技实现跨越式发展，为我国由航天大国迈向航天强国打下坚实基础。图为神舟十四号航天员乘组第二次出舱活动画面。

新华社记者 郭中正摄

数据来源：科技部等

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，把创新作为引领发展的第一动力，坚定不移走中国特色自主创新道路，大力建设创新型国家和科技强国，我国科技事业发生了历史性、整体性、格局性重大变化，成功进入创新型国家行列。

十年来，全社会研发经费从每年1.03万亿元增长到2.79万亿元，研发强度从1.91%提高到2.44%；基础研究经费增至十年前的3.4倍，高被引论文数达到十年前的5.4倍；研发人员总量连续多年稳居世界首位，每万名就业人员中研发人员数量持续提升；科技进步贡献率超过60%，国内发明专利、PCT国际专利申请量跃居全球首位……我国走出了一条从人才强、科技强，到产业强、经济强、国家强的发展道路。

仰望星空，“嫦娥”奔月、“北斗”指路、“祝融”探火、“羲和”逐日、“问天”探苍穹，浩瀚星空留下了中国人追梦的足迹；俯瞰大地，中国桥、中国路、中国车成为闪亮世界的国家名片；于精微处，量子信息、干细胞、脑科学等方向实现重大突破；进百姓家，数字经济、5G通信、人工智能、远程医疗等便利生产生活……放眼大江南北，以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式正在形成，以科技创新为核心的全面创新加快推进。

（本报记者 谷业凯）

《 人民日报 》（ 2022年10月10日 10 版）

(责编：申佳平、陈键)

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