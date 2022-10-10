本报记者 富子梅

澳门氹仔官也街景。

澳门特区政府旅游局供图

“国庆节当晚，澳门燃放烟花，绚烂的夜空特别喜庆浪漫。我们还去了澳门科学馆、郑家大屋、疯堂十号创意园等，刷新了以往对澳门的印象，5天的旅程非常充实难忘。”从广州来澳门旅游的朱先生近日接受记者采访时表示。

游客管丝雨同样对澳门留下深刻印象。她和两位同伴入住一家度假村，享受沙滩、冲浪、电影院和美食天地，“酒店活动非常丰富，还有很好的购物体验。”记者在管女士提到的沙滩和冲浪乐园看到，游客熙攘，节日气氛浓厚。

来自澳门特区政府旅游局的统计显示，今年国庆假期，访澳旅客数量喜人。10月1日至7日期间，澳门入境总旅客量18.2万人次，其中内地旅客16.3万人次，日均2.6万人次，较9月份日均旅客上升32.8%。10月1日入境旅客超过3.7万人次，是今年以来单日入境旅客量第二高位。酒店业场所的平均入住率为66.7%，较9月份上升28.1%。10月2日入住率最高，达81.8%。“这反映旅客对澳门旅游意愿回暖、信心提升，有助于支撑澳门旅游经济复苏，带动关联产业健康发展。”澳门特区政府旅游局有关负责人表示。

今年国庆假期，澳门烟花表演拉开“黄金周”序幕，澳门特区政府文化局、旅游局等部门主办或协办的国际音乐节、购物节、艺术展览、戏剧演出等多项节庆盛事活动，为来澳游客提供了丰富多彩的旅游体验。此外，澳门特区政府还以主题活动吸引游客进入路环、官也街、十月初五街等不同社区，带动特色体验式消费，有效盘活旅游经济。

“澳门要实现产业转型发展，必须先实现对外形象的转型与重塑。”澳门中华优秀传统文化协会会长陈志玲看好澳门旅游业发展前景。她说，游客通过体验多元化的旅游项目和景点，从散落在历史城区中的一座座建筑、一条条街道，感受澳门历史文化的传承发展，全方位深入认识了解澳门，将有效带动澳门旅游经济步入良性循环。

“真没想到科学馆这么‘有料’，从形式到内容都很吸引人。”在澳门科学馆游览了一整天的朱先生兴奋地告诉记者，看球幕电影、体验科学设备的神奇力量、参与科普知识互动，不知不觉中好奇心、求知欲被激发，感觉生活特别美好。

“随着科技元素不断融入生活，改善生活品质，科普也必须与时俱进，我们的目标是让科学认知成为每个人认识世界的一种方式。”澳门科学馆股份有限公司董事长穆欣欣说。

“以前对澳门的了解很表面，这一次用脚‘丈量’澳门的深度自助游，虽然很累，但体验到了澳门的真正魅力，不虚此行。”从厦门来澳门旅游的刘女士给记者展示她拍摄的恋爱巷电影馆、街角咖啡店、海边街市等，一张张图片呈现了澳门浓浓的烟火气。

随着内地“四省一市”（广东、浙江、江苏、福建及上海）将于11月初恢复赴澳电子签注以及旅行团签注等政策实施，澳门特区政府旅游局预计，来澳游客数量会稳步增加至每日4万人次左右。相关部门与澳门旅游业界均表示，第四季度继续推出系列活动计划以及机票、酒店优惠措施等，并通过线上线下多种渠道加强宣传，巩固澳门健康宜游的良好形象，展示深厚文化底蕴赋予澳门的独特魅力，助力澳门世界旅游休闲中心建设，带动澳门旅游经济稳步回升。

（本报澳门10月9日电）

(责编：申佳平、陈键)

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