本报记者 王丕屹

德国消费者观看中国品牌展车。

受访者供图

中国新能源汽车“出海”再提速。中国汽车工业协会日前发布的数据显示，今年前8个月，新能源汽车出口34万辆，同比增长97.4%。新能源汽车正在成为中国智能制造的一张新名片。为什么新能源汽车能成为新名片？有专家表示，中国新能源汽车制造企业发力智能数字科技，打通了研发、生产到销售终端全链条，通过上下游协同联动，探索从传统的生产型制造业向服务型制造业转型，为用户打造出场景化、个性化、定制化的产品。

向移动智能空间进化

近十年来，中国新能源汽车产业经历了从小到大、从弱到强的过程，已经成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量。工信部副部长辛国斌日前在“中国这十年”系列主题新闻发布会上介绍，“新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆，大幅攀升到今年5月底的1108万辆，自2015年起，产销量连续7年位居世界第一。”

辛国斌表示，发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。中国深入实施新能源汽车国家战略，强化顶层设计和创新驱动，新能源汽车产业实现快速发展。推动新能源汽车产业发展，国家、地方先后推出600多项支持政策，涵盖技术创新、推广应用、安全监管等各个方面，组建动力电池和智能网联汽车国家制造业创新中心，支持上下游企业不断加大研发投入，创新商业模式，形成了产业发展强大内生动力。

通过新能源汽车制造企业的持续研发创新，广大用户切身感受到新能源汽车在保证常规性能后的边界拓展，特别是智能网联技术与汽车电气化新技术的跨界融合，让新能源汽车不只是纯粹的交通工具，更进化为移动智能空间。

参与高端市场竞争

中国智能电动汽车品牌正加速进入海外高端市场。蔚来汽车10月8日在德国柏林举行发布会，宣布在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场提供全体系服务，这标志着蔚来全球化战略再进一步。

蔚来汽车创始人、董事长李斌接受本报专访时表示，汽车产业比拼的是综合竞争力，智能电动汽车则是“智能”、“电动”、“汽车”三个行业的交汇。当前，中国制造业在这三个行业都具备世界级的竞争力，包括供应链和人才方面的优势，这正是蔚来等中国汽车企业“出海”的底气。一年前，蔚来开始在欧洲的挪威市场布局，今年前三个季度，蔚来ES8型车在奥斯陆地区6、7座运动型多用途车市场的销量排名排在第一位。李斌介绍，蔚来坚持全球化战略，2021年提出了2025年要进入全球25个国家市场的目标。接下来，蔚来将凭借技术创新逐步进入更多欧美高端市场，带给用户更多智慧和绿色新体验。

进入5G时代，整个汽车产业面临巨大的升级机会，以“电动化”为基础，“网联化”和“智能化”成为行业竞争的关键点。中国汽车制造企业正顺应这一波大潮，不断进行技术创新，通过“换道先跑”，参与全球高端市场竞争。

助力“中国智造”“出海”

人脸识别打开车门、辅助驾驶缓解疲劳、遇到危险自动预警……中国汽车制造企业持续科技创新，让汽车工业融合了新一代信息技术，实现人、车、路动态信息交互，让驾驶变得更安全、更智能、更舒适。

中国新能源汽车近年来在国际市场上得到的认可越来越多。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，据统计目前已有近10家中国车企向欧洲出口新能源车，中国电动汽车已经占欧洲电动汽车总销量的10%。中国汽车流通协会相关负责人介绍，中国汽车企业现在新能源汽车出口主要是在欧洲市场，2021年，中国新能源汽车出口总数量的49%是出口到欧洲市场，出口形势非常喜人。

多年前，中国汽车靠自主品牌的价格优势切入海外市场，在拉美洲和非洲获得了较大的市场份额。如何进入欧洲市场，一直是中国新能源汽车企业长期思考的问题。中国新能源汽车企业正加速飞驰在“创新赛道”上，在产品性能、智能科技、综合服务等方面持续创新，助力“中国制造”向“中国质造”和“中国智造”迈进。

(责编：申佳平、陈键)

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