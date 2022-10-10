人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

银保监会回复人民网网友：建立消费纠纷多元化解机制 压实金融机构主体责任

2022年10月10日13:48 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞、张超）日前，有网友在人民网“领导留言板”留言表示，建议银保监会建立投诉纠纷解决机制，对客户投诉的目的及内容进行分类处理，区分是针对业务、售后的问题，还是合同约定不明或服务态度等问题。

银保监会回复人民网网友留言。

银保监会在答复中表示，银保监会已出台《银行业保险业消费投诉处理管理办法》，压实银行保险机构主体责任，督促机构认真处理好消费者投诉。同时，推动建立了消费纠纷多元化解机制，鼓励投诉人与银行保险机构通过调解解决消费纠纷诉求。

据银保监会介绍，目前银行保险纠纷调解机构总数为600家。今年以来，截至6月底，各调解组织受理调解案件总数为12.9万件，其中银行业纠纷6万件、保险纠纷6.9万件。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
十年来我国人口素质不断提高 健康水平持续提升
　　人民网北京10月10日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，十年来，我国人口规模持续扩大，人口素质不断提高，就业结构不断优化，就业质量稳步提升，就业形势保持稳定。 人口总量平稳增长 教育、健康水平提升 人口数量保持增长。…
少年中国问丨接种疫苗能不能不打针？
　　少年智，则国智；少年强，则国强。为进一步弘扬新时代科学家精神，鼓励青少年崇尚科学、求真创新，人民网特别推出《少年中国问》融媒体栏目，以少年之问，寻智慧之钥，铸家国之器，启未来之门。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部