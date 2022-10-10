人民网北京10月10日电 （记者杜燕飞、张超）日前，有网友在人民网“领导留言板”留言表示，建议银保监会建立投诉纠纷解决机制，对客户投诉的目的及内容进行分类处理，区分是针对业务、售后的问题，还是合同约定不明或服务态度等问题。

银保监会回复人民网网友留言。

银保监会在答复中表示，银保监会已出台《银行业保险业消费投诉处理管理办法》，压实银行保险机构主体责任，督促机构认真处理好消费者投诉。同时，推动建立了消费纠纷多元化解机制，鼓励投诉人与银行保险机构通过调解解决消费纠纷诉求。

据银保监会介绍，目前银行保险纠纷调解机构总数为600家。今年以来，截至6月底，各调解组织受理调解案件总数为12.9万件，其中银行业纠纷6万件、保险纠纷6.9万件。

(责编：乔业琼、高雷)

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