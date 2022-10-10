原标题：瞭望丨解码昆明之变

“昆明要当好云南经济社会发展排头兵，重点在经济发展，关键靠产业支撑。”

昆明正坚持“共抓大保护、不搞大开发”，按照打造滇池沿岸大生态、大湿地、大景区的要求，推动生态、文化、农业、旅游深度融合发展

随着RCEP落地生效、中老泰铁路互联互通，特别是昆明托管磨憨，昆明的开放区位优势正在加速兑现和释放

以四季如春闻名遐迩的昆明，正向世界展现全新面貌：新能源、生物医药等先进产业项目雨后春笋般落地，“高原明珠”滇池沿岸点缀着一片片生机盎然的湿地、一个个留住乡愁的乡村；托管位于中老边境的云南西双版纳州勐腊县磨憨镇……

这座地处我国西南的城市，悄然发生的变化让人欣喜，奋发有为的姿态令人振奋。

抓产业：“别人在走，我们要跑”

作为云南的省会城市和唯一特大城市，昆明肩负着“当好排头兵”“发展挑大梁”的重要使命。“十三五”期间，昆明GDP总量在全国省会城市中排名从第17位升至第12位。

“昆明要当好云南经济社会发展排头兵，重点在经济发展，关键靠产业支撑。”云南省委常委、昆明市委书记刘洪建说，在做大做强化工、冶金、烟草等传统产业的同时，要把发展新经济、突围新赛道作为培育新动能、激发新活力、塑造新优势的关键，加快走出一条转型突围、变道超车的进阶跃升之路。

近来，在深入分析产业发展现状后，昆明确立“大抓产业、主攻工业”的发展思路，建立“8+N”产业链体系，接续重点打造生物医药、新能源电池、稀贵金属新材料等产业，加快构建具有昆明特色的现代产业体系。

在位于昆明国家高新技术产业开发区马金铺片区的闻泰昆明智能制造产业园内，工人们正忙得热火朝天，争分夺秒完成客户订单。

占地约660亩、总投资约60亿元的闻泰昆明智能制造产业园2020年开建，2021年投产，主要生产手机、平板、笔记本电脑等智能终端产品。产业园按照行业领先的智能化工厂标准建设，各生产环节大规模应用自动化设备和机器人。闻泰昆明智能制造产业园负责人张勋华说，一期现已实现月产能约120万台，二期将承接知名品牌笔记本的OEM（委托制造）项目。项目全部建成后年产能5000万台，将成为全球重要的5G终端智能制造高地之一。

闻泰的成长速度是昆明推进作风革命、效能革命的缩影。云南国投东风重工产业园项目从洽谈到开工2个月、杉杉锂电项目从洽谈到落地3个月、裕能新能源项目从开工到投产110天……“别人在走，我们要跑”成为昆明各级干部工作状态的写照。

为打造“8+N”产业链体系，昆明专门成立产业链推进办公室，由市领导担任链长。今年上半年，昆明各区县党政一把手赴省外招商80次、省内会见客商2369次，同比分别增长35.6%、53.2%；全市引进市外到位资金1346.03亿元，同比增长46.67%；全市实现工业总产值2622.93亿元，增长8.1%。

昆明产业发展正处于破茧化蝶的转型期，新能源电池、石油化工、新材料、信息制造、生物医药、先进装备制造等千亿级产业集群正加快形成。

新能源电池产业产值2025年预计突破2000亿元；2025年，电子信息制造业产值将达1300亿元、生物医药产业产值将达1100亿元……刘洪建说，通过对新能源电池等9个重点工业产业分析，2025年全市工业总产值有望达到12000亿元，工业增加值达到3000亿元，有力支撑GDP达到1万亿元的目标。

守绿色：品质春城 全民共享

闪着亮光的石板路，夯土黄色的仿古民居；村头壁画上，头戴斗笠、身披蓑衣的村民正在湖中捕鱼……走进滇池南岸昆明市晋宁区上蒜镇牛恋村小渔村民小组，历史和文化的韵味扑面而来。

只有74户人家的小渔村是滇池边为数不多保留完整的自然村落，也是正着力打造的滇池沿岸美丽乡村之一。“还没有正式对外开放，每天慕名打卡的游客就有上千人。”云南渔夫文化旅游开发管理有限公司总经理助理徐曦说。

一年多前，滇池沿岸一些区域还存在环保短板。2021年5月，生态环境部通报“云南昆明晋宁长腰山过度开发严重影响滇池生态系统完整性”典型案例。被通报后，昆明坚决全面彻底抓好滇池沿岸违规违建整治，累计拆除违规建（构）筑物110.69万平方米，滇池环湖路临湖一侧减少建设用地17250亩、减少建筑面积639万平方米，滇池沿岸一些地方过度开发、无序开发、贴线开发现象得到根本扭转。

“我们在整治上下大功夫、真功夫，滇池沿岸整体面貌得到很大改观。”刘洪建介绍，昆明始终坚守两条底线：从生态系统整体性出发，推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，守住“环境质量只能更好、不能变差、不能退步”的底线；坚持湖泊的公共性、公益性、开放性，更好还湖于民、造福于民，坚决守住底线。

曾经到处私搭乱建、脏乱差的小渔村随之迎来蝶变。晋宁区投资美化村庄公共空间、完善公共设施、提升村庄道路，以“古滇水乡·生态渔村”为主题，把小渔村打造成集乡土风貌、乡韵乡愁、人文山水为一体的美丽乡村。

“滇池是昆明最宝贵的资源、最靓丽的名片、最大的IP。”刘洪建说，滇池最大的价值在于生态，要在坚持生态优先的前提下推动滇池沿岸绿色发展，把滇池沿岸打造成为“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、公园城市建设的核心引领。

目前，昆明正坚持“共抓大保护、不搞大开发”，按照打造滇池沿岸大生态、大湿地、大景区的要求，推动生态、文化、农业、旅游深度融合发展，让大观楼长联描述的“五百里滇池”美景重现为立体长卷。

今年1～7月，滇池全湖水质保持Ⅳ类。如今的滇池沿岸，既有小渔村这样的乡愁村落，也有绿意盎然的湿地。昆明累计恢复以湿地为主的滇池环湖生态带6.29万亩，其中湿地面积3.89万亩。正在建设中的137公里滇池绿道，将串联起大观公园、滇池大坝、海埂公园和沿湖湿地等沿湖景点，宛如给滇池戴上“翡翠项链”。

散步、骑行、放风筝……滇池周边免费向公众开放的湿地成为市民休闲度假的好去处。昆明坚持生态惠民、生态利民、生态为民，让群众共享生态红利，更加自觉践行绿色发展理念。

昆明提升城市品质的步伐不止于此。刘洪建介绍，到2025年，昆明市人口将达1000万，建成区面积将达1000平方公里。昆明将充分考虑滇池流域的承载力，进一步优化城市空间布局，在人口、城乡、产业布局等方面，统筹考虑滇池保护这一核心因素，科学合理规划城市的生产、生活、生态空间，坚持治山、治水、治城一体推进，让“人、城、湖、产”的关系更加和谐。

目前，昆明正着力打造品质、绿美、乐游、开放、宜居春城。按照“一年有突破、三年展新貌、五年大变样”的思路，抓紧制定实施公园城市建设三年行动计划和中长期规划。

半城山水半城湖，半城春色半城梦。“昆明是山水之城，让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁，昆明有条件也应该做得到。”刘洪建说，昆明要凸显春的宜人、色彩、气息、意境、特质，让春城成为高品质的生态宜人美丽家园。

大开放：以奋进姿态拥抱世界

打开世界地图，把目光放大到整个亚洲，不难发现昆明正处在我国面向南亚东南亚开放的前沿。

春城正以全新的颜值、奋斗的姿态，主动融入和服务国家发展战略，实现华丽转身。随着“一带一路”建设、长江经济带发展等深入实施，曾地处国内交通网络末梢的昆明，在公路、铁路、航空等基础设施建设上实现快速赶超，便捷高效的综合立体交通网络正逐步形成。

2021年12月，中老铁路全线开通运营，昆明至老挝万象货物列车全程最快仅需30小时，运输成本下降40%至50%。中老铁路北起昆明，过中国磨憨铁路口岸和老挝磨丁铁路口岸，进入老挝北部地区，到达万象。这条跨国铁路是“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接的重要项目。

西双版纳正荣国际物流有限公司在磨憨口岸从事进出口业务，经该公司报关通过中老铁路进出口的商品涵盖橡胶、电子产品等13类。经理张显舟说，公司成立之初主要通过汽车运输，中老铁路开通后，货物品种增加，出口国家增多，公司业务量提升40%左右，通关时间节省近50%。

昆明海关今年8月数据显示，中老铁路开通8个月来，昆明海关已监管验放1996列中老铁路国际货物列车，进出口货物总量达102.1万吨，货值约91.4亿元。目前，国内各省区市通过中老铁路快速连通老、泰等国家和地区，跨境货物运输能力进一步提升。

一条条国际铁路、公路、航线陆续开通运行，地处中国西南泛亚铁路、公路的“米”字形枢纽核心节点的昆明，正成为面向南亚东南亚和环印度洋周边经济圈的国际物流新通道中心和国际物流枢纽承载城市。

“昆明有自己独特的优势。”从事保税天然橡胶代理报关、仓储业务的云南善运供应链管理有限责任公司总经理李昊阳解释说，把货物先存放到昆明综合保税区，不仅能缩短货物集中到口岸检验检疫的时间，而且昆明的仓储条件优于边境地区，客户不用担心橡胶受潮变质。

近年，昆明综合保税区、中国（云南）自由贸易试验区先后在昆明落地，为像李昊阳这样的创业者提供了机会。中国（云南）自由贸易试验区昆明片区（昆明经开区）党工委书记梁崑介绍，自2019年8月挂牌以来，累计新增注册企业3.28万户，其中内资企业3.27万户，注册资本2680亿元人民币；外资企业110家，注册资本39亿美元。2021年，昆明片区完成主营业务收入2550亿元，增长10.3%。

现在的昆明，潜在动能正在形成、发展势能加速积蓄。昆明将抢抓机遇、乘势而上，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移推动高质量发展，为云南建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心扛起省会担当、贡献省会力量。

今年5月，云南省委、省政府委托昆明市管理磨憨镇共建国际口岸城市的工作正式全面启动。这是昆明实施的又一个大动作。

“昆明托管磨憨，共同建设国际口岸城市，是云南省委、省政府基于服务和融入国家发展战略、促进区域协调发展，做出的战略部署和重大决策。”刘洪建说，昆明正稳妥有序开展移交接管，高标准开展规划编制、产业谋划、精准招商等工作，全面推进磨憨国际口岸城市建设。

近年，昆明与南亚东南亚国家的文化、教育交流日渐升温。统计数据显示，昆明是我国留学生最多的城市之一。文化、教育与青年之间的交流，推动着昆明与周边国家地区的友谊加深。“十三五”期间，昆明共对外缔结国际友好城市（友好交流城市）10座，目前总数已达50座，友好城市遍布五大洲，基本实现南亚东南亚国家重要城市国际友城全覆盖。

随着RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）落地生效、中老泰铁路互联互通，特别是昆明托管磨憨，昆明的开放区位优势正在加速兑现和释放。

文 |《瞭望》新闻周刊记者 王长山 庞明广

(责编：王连香、李楠桦)

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