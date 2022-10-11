本报记者 王俊岭

10月9日，中国人民银行发布2022年第三季度针对企业家、银行家和城镇储户的最新问卷调查报告。其中，企业家宏观经济热度指数为26.9%，比上季度上升0.4个百分点。总体来看，受访者对中国经济持续平稳发展的信心提高，对中国经济“升温”的预期增强。

居民就业收入信心提振

央行在全国50个城市进行的2万户城镇储户问卷调查显示，居民的信心与预期有所提振。

一方面，就业预期指数有所回升。央行调查显示，三季度就业感受指数为35.4%，比上季下降0.2个百分点。其中，9.7%的居民认为“形势较好，就业容易”，45.1%的居民认为“一般”，45.2%的居民认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。就业预期指数为45.3%，比上季上升0.8个百分点。

另一方面，收入感受指数由降转升。央行调查显示，三季度收入感受指数为47%，比上季上升2.5个百分点。其中，12.2%的居民认为收入“增加”，比上季增加1.4个百分点；69.7%的居民认为收入“基本不变”，比上季增加2.2个百分点；18.1%的居民认为收入“减少”，比上季减少3.6个百分点。收入信心指数为46.5%，比上季上升0.8个百分点。

人力资源和社会保障部数据显示，1至7月份，各地落实降低失业、工伤保险费率，为企业减负超过1000亿元；阶段性缓缴养老、失业、工伤三项社保费政策出台4个月，已缓缴660余亿元；1至8月份，各地已向1120.1万户次企业发放稳岗资金646.3亿元。人社部表示，将持续强化就业优先政策，努力实现更加充分、更高质量就业。

贷款总体需求指数上升

今年第三季度，央行针对全国银行家的问卷调查结果显示，银行家宏观经济热度指数为19.9%，比上季度上升2.1个百分点，实现了由降转升。

银行业景气指数略有回升。银行业景气指数为66.4%，比上季度上升0.4个百分点，比上年同期下降3.6个百分点。银行盈利指数为62.3%，比上季上升2.2个百分点，比上年同期下降2.8个百分点。

贷款总体需求指数上升。贷款总体需求指数为59%，比上季度上升2.4个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数为60.6%，比上季度上升1个百分点；基础设施贷款需求指数为61.3%，比上季度上升2.9个百分点；批发零售业贷款需求指数为56.3%，比上季上升2.5个百分点。

货币政策感受指数升至高位。货币政策感受指数为72.3%，比上季度上升3个百分点，比上年同期上升18.1个百分点。对今年四季度货币政策感受预期指数为72.7%，高于三季度0.4个百分点。

银行保险机构对实体经济支持力度也在持续加大。国家开发银行积极推动开发性金融工具新增额度加快落地，截至9月20日，国开基础设施投资基金已投放资本金3600亿元，支持项目超800个。中国人寿推出一揽子23项举措，聚焦满足实体经济对风险保障、直接融资和银行信贷的综合金融需求。今年上半年，中国人寿累计为经济社会提供风险保障超480万亿元，服务实体经济直接投资存量规模超3.6万亿元。

实际消费热情依然不减

央行调查显示，在问及未来3个月准备增加支出的项目时，居民选择比例由高到低排序为：教育（30%）、医疗保健（27.2%）、大额商品（19.4%）、社交文化和娱乐（18.8%）、旅游（17.3%）、购房（17.1%）、保险（14.1%）。

值得注意的是，尽管调查显示倾向于“更多消费”的居民占22.8%，比上季度减少1个百分点，但从实际情况来看，居民消费热情依然不减。苏宁易购发布的最新数据显示，今年国庆假期，苏宁易购全国门店订单环比增长168%，5万元以上套购订单环比增长132%。其中，节能热水器、8K电视等升级类家电产品销量表现突出。

从政策层面看，促消费、稳物价有足够支撑。

商务部新闻发言人束珏婷说，商务部将继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。同时，落实好促进绿色智能家电消费政策措施，开展家电以旧换新，推进绿色智能家电下乡。此外，还将进一步恢复和激活消费场景，通过数字赋能、商旅文体融合等打造消费新场景。“后期，随着各项政策效能进一步释放，消费总体有望延续恢复发展势头。”束珏婷说。

国家发改委价格司副司长牛育斌说，今年国际形势严峻复杂，全球粮食、能源等价格大幅上涨、我国输入性通胀压力明显加大，但国内物价保持平稳运行，1—8月居民消费价格指数（CPI）累计同比涨幅仅为1.9%，明显低于美国8.3%、欧元区7.6%的水平。下一步，有关部门将继续做好重要民生商品保供稳价工作，更好满足人民美好生活需要。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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