全国铁路实行第四季度列车运行图
2022年10月11日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京10月10日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月11日零时起，全国铁路将实行第四季度列车运行图。调图后，全路开行旅客列车5286对，较现图增加21对；开行货物列车10829对，较现图增加41.5对，铁路客货运输能力进一步提升，为国民经济平稳运行提供有力运输保障。
据悉，新图的实施，有利于进一步发挥路网作用，提高铁路运输服务质量效率，更好服务国家战略和人民群众生产生活需求。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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