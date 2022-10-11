本报北京10月10日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月11日零时起，全国铁路将实行第四季度列车运行图。调图后，全路开行旅客列车5286对，较现图增加21对；开行货物列车10829对，较现图增加41.5对，铁路客货运输能力进一步提升，为国民经济平稳运行提供有力运输保障。

据悉，新图的实施，有利于进一步发挥路网作用，提高铁路运输服务质量效率，更好服务国家战略和人民群众生产生活需求。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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