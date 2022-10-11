本报北京10月10日电 （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：10月11日零时起，全国铁路将实行第四季度列车运行图。调图后，全路开行旅客列车5286对，较现图增加21对；开行货物列车10829对，较现图增加41.5对，铁路客货运输能力进一步提升。

围绕四季度人民群众温暖过冬带来的电煤运输需求，进一步增加煤炭运输能力。用好乌北至将军庙铁路复线电气化改造成果，增开煤运列车38对；优化临河至哈密铁路、兰新铁路列车开行结构，新增煤运列车12对。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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