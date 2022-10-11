本报记者 刘 峰

马玉山（右）与技术人员交流。

新华社记者 杨植森摄

“只要我们时时刻刻在创新，就能始终挺立前沿。”在位于宁夏回族自治区吴忠市的吴忠仪表有限责任公司车间展示区，公司党委书记、董事长马玉山指着一台黄色球形阀门装置告诉记者。

这台为大型天然气管道工程项目研制的“大口径轴流式调节阀”填补了国内相关领域空白，主要技术参数和性能指标达到国际同类产品先进水平，是吴忠仪表继2017年承担“超大口径调压装置国产化”项目后，又一次承担长输管线关键设备的国产化重点课题并取得成功。

1991年，马玉山大学毕业后，进入吴忠仪表厂工作，成为车间见习工人。“是金子总会发光。”马玉山坚信。

扎根吴忠仪表31年，马玉山专注控制阀产品设计和技术攻关，带领企业科研团队攻关国家重大课题，解决了制约流程工业自动控制装备国产化的诸多技术难题，带动我国控制阀行业整体技术水平大幅进步。

马玉山先后获得国家科技进步奖和省部级科技进步奖16项，带领吴忠仪表取得专利440多项。其中，400万吨/年煤间接液化成套技术创新开发及产业化、高端控制阀关键技术自主创新和产业化分获国家科技进步奖一、二等奖。2021年11月，马玉山当选中国工程院院士。

多年探索钻研，马玉山带领吴忠仪表不断突破，研发出高参量调节阀、高端特种球阀和高性能蝶阀等系列高端控制阀，攻克了深水控制阀、超低温控制阀、压缩机防喘振阀等关键技术难题。产品广泛应用于石油化工、煤化工领域及高温、低温、高压、强腐蚀等极端条件工况场合，并在煤化工关键控制阀、大口径核电站控制阀、深海石油钻探和西气东输主管线控制阀生产等应用领域达到国际先进水平。

“装备是工业的基础，只有把工业装备掌握在自己手中，才能提高应对国际竞争的能力。作为党的二十大代表，我感到使命光荣、责任重大，要继续为工业强基、制造强国贡献力量。”马玉山说。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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