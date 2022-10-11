本报记者 贺林平

走进广东高景太阳能科技有限公司太阳能硅片生产基地内，全自动的机械臂来回运作，高速晶圆切片机运转不停，一片片薄如蝉翼的大尺寸单晶硅片，正以每天逾百万张的速度生产——基地所在的珠海市金湾区，一座光伏新能源产业新高地正加速兴起；斗门区，新能源产业的另一家公司珠海冠宇同样势头强劲，2021年笔记本电脑及平板电脑锂电池的全球市场占有率为27.17%。

产业是城市高质量发展的基石。珠海注重发挥国资国企的“撬动杆”“资金池”“孵化器”作用，为产业壮大激发动能，为创新驱动积蓄势能。其中，作为该市规划的四大主导产业之一，新能源产业发展彰显了“国字号”的使命担当——珠海冠宇的成长，背后有当地龙头国企华发集团的投资；而高景太阳能本身，更是由华发联手核心管理团队共同孵化而来。

2021年10月15日，珠海冠宇宣告正式登陆科创板，实现了珠海企业在科创板上市“零的突破”。珠海冠宇成立于2007年，发展中一度遭遇困境。董事长徐延铭坦言，华发等国资的投资如同“及时雨”，开启了公司加速成长模式。

“党的十八大以后，我们提出‘转型升级、跨越发展’的战略，在城建、金融等传统优势产业基础上，依托良好的基础和雄厚的资本实力，推动在战略性新兴产业和高新技术产业方面的布局，带动珠海实体经济做大做强，同时为自身可持续发展找到新增长点。”华发集团总经理李光宁说。

去年底，珠海确立“产业第一”战略部署。本地国资国企展现担当，仅华发一家就累计为相关领域企业提供融资金融服务超5000亿元；在集成电路领域，华发不断拓展从材料、设备到设计、制造的全方位布局。截至目前，华发累计投资行业领军企业和高成长性创新企业超360家。

围绕珠海产业发展战略方向，华发持续推动重大稀缺产业项目、优质创新资源落地珠海。高景太阳能今年一季度硅片产量行业排名进入全国前五，这一项目的迅猛发展就是华发战略投资的成果。

同时，华发也不断搭建平台，为产业打造高质量发展的空间载体。目前，华发在珠海高新区打造了由中以加速器、智谷圆芯广场、智汇湾创新中心、圣博立科创园等四个子园区组成的华发科创产业园，总建筑面积超80万平方米，为入驻企业提供“创业孵化、产业加速、上市培育”三位一体的全生命周期科技创新服务。到2023年底，华发还将新建标准厂房逾500万平方米，约占珠海全市新建目标的50%。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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