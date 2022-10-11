本报记者 王 政 韩 鑫

习近平总书记强调：“要建设创新引领、协同发展的产业体系，实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展，使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高，现代金融服务实体经济的能力不断增强，人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化。”

9月13日，上海海通国际汽车码头，1万台上汽集团名爵品牌纯电动车驶上滚装船，起运欧洲，创下中国品牌单次最大批量纯电动汽车出口纪录。

中国汽车工业协会最新数据显示，今年前8个月，我国汽车企业出口181.7万辆，同比增长52.8%，其中新能源汽车出口34万辆，同比增长97.4%。大批量进军欧洲市场，标志着我国汽车产业国际化发展取得新突破。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国产业发展综合实力稳步提升，核心竞争力持续增强，国际竞争优势进一步巩固，全社会重视实业、崇尚制造的氛围更加浓厚，推动产业转型升级和提质增效的发展环境加快形成，产业高质量发展迈出坚实步伐。

综合实力迈上新台阶，中国制造加快迈向中国创造

作业区块位于超过500米水深的海底、可稳定生产超过20年，9月14日，南海莺歌海的东方1—1气田，我国自主研发的首套深水水下生产系统正式投入使用，标志着我国深水油气开发关键技术装备研制取得重大突破。

全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台“深海一号”能源站、一键式人机交互7000米自动化钻机、首套国产深海油气水下生产系统……

党的十八大以来，一批具有自主知识产权的石油化工重大装备投入使用，成为我国现代产业体系加快构建的生动注脚。

——规模优势不断巩固。十年来，我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元，占全球比重从20%左右提高到近30%，连续12年保持世界第一制造大国地位。

——体系完整优势更加凸显。我国制造业有31个大类、179个中类和609个小类，放眼全球，产业门类最齐全，产业体系最完整。

——产品竞争力显著增强。十年来，我国技术密集型的机电产品、高新技术产品出口额分别由2012年的7.4万亿元、3.8万亿元增长到2021年的12.8万亿元、6.3万亿元，制造业中间品贸易的全球占比达到20%左右。

2017年底召开的中央经济工作会议提出，要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。

这十年，中国制造向中国创造迈进的步伐明显加快。

从创新投入看，我国制造业研发投入强度从2012年的0.85%增加到2021年的1.54%，专精特新“小巨人”企业的平均研发强度达到10.3%，570多家工业企业入围全球研发投入2500强。

从创新成果看，已布局建设23家国家制造业创新中心和国家地方共建制造业创新中心，支持建设125个产业技术基础公共服务平台。我国在全球创新指数中的排名从2012年的第三十四位跃升至2021年的第十二位，规模以上工业企业新产品销售收入占业务收入比重从2012年的11.9%提高到2021年的22.4%，一大批重大标志性创新成果引领中国制造业不断攀上新高度。

结构优化取得新成效，向智能、绿色、服务方向升级

党的十九大报告提出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。

走进位于广东深圳坪山的荣耀智能制造产业园，荣耀Magic4 pro超曲面屏自动精密组装生产线上，精度高达一根头发直径1/7的骨传导材料，在高精度多元摄像机的“注视”下，被自动贴装到超曲面柔性屏上。

“通过机器视觉识别和算法逻辑优化，不仅实现了0.01毫米精度、99.99%良率的精密贴装，还可实现大数据智能预警，确保了产品质量一致性。”荣耀终端有限公司供应链管理部部长宋亦文说，今年第二季度，荣耀智能手机出货量达到1310万台，同比增长88.6%。

这十年，我国制造业牢牢把握新一轮科技革命和产业变革的机遇，向智能、绿色、服务方向升级。

——智能制造应用规模全球领先。截至今年二季度，我国重点工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%和75.1%，较2012年分别提高31.1和26.3个百分点，石化、钢铁、建材等行业已拥有一批制造能力和智能化水平独步全球的领先企业。

——绿色制造体系初步形成。截至目前，已培育建设2783家绿色工厂、223个绿色工业园区、296家绿色供应链企业。规模以上工业单位增加值能耗较“十三五”下降16%，2021年又进一步下降5.6%。

——先进制造业和现代服务业融合发展步伐加快，一批有利于提升制造业核心竞争力的服务能力和服务模式加快形成。服务型制造呈现蓬勃发展态势，个性化定制、网络化协同等新业态新模式不断涌现，2021年第三批服务型制造示范企业的服务营收占总营收的比重已达到48%。

生产模式发生深刻变革的同时，我国制造业结构优化也取得新进展。传统产业转型步伐加快，化解过剩产能取得显著成效，钢铁行业全面完成“十三五”去产能目标任务。供给体系质量大幅提升，500种主要工业产品中，有四成以上产品产量位居世界第一。

企业发展呈现新气象，产业生态不断完善

习近平总书记指出：“中华民族奋斗的基点是自力更生，攀登世界科技高峰的必由之路是自主创新，所有企业都要朝这个方向努力奋斗”“企业要发展，产业要升级，经济要高质量发展，都要靠自主创新”。

牢记嘱托，矢志创新，中国企业迈出坚实步伐。

轻松处理“拥堵道路车辆加塞”、完成“大车异型车躲闪”、70公里复杂路段实现自动驾驶“零接管”……前不久，一辆智己L7在高峰时段的上海中环高架路上进行智能驾驶测试，赢得不少关注。

“除了已上市的智己L7和长城机甲龙，搭载Momenta技术方案的在研量产智能驾驶车型还有20多款，客户占据全球主流汽车主机厂的半壁江山。”初速度（苏州）科技有限公司首席执行官曹旭东说，作为一家高科技企业，公司备受投资青睐，已经完成总计12亿美元融资。

这十年，一批创新型高技术企业加快成长，一批“专精特新”中小企业蓬勃发展，大中小企业融通发展的产业生态不断完善。

——市场主体数量持续增长。截至2021年底，规模以上工业企业达到40万户，较2012年增长了23.5%。营商环境不断优化，我国民营企业数量从1085.7万户增长到4457.5万户，十年翻了两番。

——骨干龙头企业持续做强做优。中国制造业企业500强营业收入从2012年的21.7万亿元增长到2021年的40.24万亿元。入围世界500强的内地企业从2012年的86家增加到2021年的133家，中国连续3年成为入围企业最多的国家。

——中小企业专业化能力显著提升。已培育8997家专精特新“小巨人”企业、848家制造业单项冠军企业、5万多家专精特新企业，约半数“小巨人”企业主导产品的国内市场占有率为10%至30%。

——品牌建设取得新成效。2021年底世界品牌实验室发布的世界品牌500强榜单中，我国有44个品牌入选，跃居世界第四位。

实体经济是发展根基。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国产业基础高级化、产业链现代化步伐将更加坚实，实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系建设将再上新台阶。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 09 版）

(责编：申佳平、陈键)

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