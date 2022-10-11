本报记者 丁怡婷

智能搬运车来回穿梭，机械臂灵活起落……在隆基绿能位于陕西西安市的一个自动化无尘车间内，一片片银色单晶硅片经过制绒、刻蚀、镀膜等工序后，变成深蓝色的太阳能电池片。“单条生产线产能从10年前的2.5万片/天，提升至现在的17.5万片/天，单车间可以生产近140万片/天。”隆基绿能电池制造中心总裁常鹏飞说。

习近平总书记指出：“要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源”。这十年，我国光伏产业实现跨越式发展，产业链竞争优势凸显：主要制造环节产量在全球占比均超过2/3，新增装机量连续9年位居全球首位，累计装机量连续7年位居全球首位……

中国光伏行业协会秘书长王世江介绍，2021年，我国光伏制造端产值突破7500亿元，其中多晶硅、光伏组件产量分别连续11年、15年位居全球首位；光伏产品出口额超过280亿美元，创历史新高。

这十年，我国光伏发电的平均度电成本下降约70%，有力支撑了光伏发电进入平价无补贴阶段，为后续大规模、高比例、市场化发展奠定了基础。

应用市场持续扩大。“光伏板铺设在养殖场的屋顶上，不仅能发电，还能隔热降温。”今年5月，浙江温州泰顺县一鸣生态农业公司的“牧光互补”项目投运，公司负责人肖卫明算了笔账，光伏发电先满足自用，剩余的上网，每年不仅能省42万元电费，还能额外带来近18万元发电收益。

这十年，分布式光伏加快发展、风光大基地快速推进。截至2021年底，我国光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦。

“在实现双碳目标的背景下，‘光伏+建筑’‘光伏+交通’‘光伏+农业农村’等场景将加速推广，为光伏业发展带来更多机遇。”王世江认为。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 09 版）

(责编：申佳平、陈键)

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