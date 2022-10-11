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建设航空强国，奋力推动创新发展（评论员观察）

——强国之路正扬帆

周人杰
2022年10月11日08:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　坚持党的领导，发挥集中力量办大事的制度优势、加快建立现代化经济与产业体系，才能不断推动航空事业实现由“大”到“强”的跃升

　　

　　近日，C919大型客机取得型号合格证；我国自主研制的“鲲龙”AG600大型水陆两栖飞机，签署首批6架机购机协议。党的十八大以来，从运—20到AG600再到C919，我国大飞机家族已经具备了相对完整的“家族谱系”，我国正式进入全球“大飞机俱乐部”，加快迈向航空强国、民航强国。

　　提到航空事业，人们不会忘记，1949年为了完成开国大典的空中分列式，东拼西凑来的飞机编队只能绕回起点再飞一遍。人们同样不会忘记，2021年在庆祝中国共产党成立100周年大会上，我国自主研制的6型71架军机组成空中梯队，飞越天安门广场上空。新中国成立73年来，我国航空工业实现了从无到有、从小到大的跨越式发展。党的十八大以来，习近平总书记强调“为把我国建设成为航空强国而不懈奋斗”“为实现民航强国目标、为实现中华民族伟大复兴再立新功”，为建设航空强国、民航强国指明方向。我国军民机、航空发动机、机载系统等加快发展、升级换代，全行业研发能力水平大幅提升，形成了现代航空产业体系，产业规模、创新能力、人才储备等居于世界前列，为建设航空强国、民航强国提供了坚强支撑。

　　航空工业，一直是国家工业化现代化进程中的排头兵，见证和参与了中华民族伟大复兴的历史进程。当前，国家和民族的生存安全、发展利益日益与辽阔长空密切关联。建设航空强国、民航强国，是全面建设社会主义现代化国家的重要内容，也是打造现代化经济体系、实现高质量发展、更好满足人民美好生活需要的迫切要求。“坚持安全第一、质量第一，脚踏实地、精益求精”“为进一步提升我国装备制造能力、使自己的大飞机早日翱翔蓝天再作新贡献”“牢固树立以人民为中心的思想，正确处理安全与发展、安全与效益的关系”“切实贯彻新发展理念，奋力推动创新发展”……习近平总书记多次对大型客机和航空发动机的研制、民航安全运行等作出重要指示批示，为航空事业发展壮大提供了重要遵循。坚持党的领导，发挥集中力量办大事的制度优势、加快建立现代化经济与产业体系，才能不断推动航空事业实现由“大”到“强”的跃升。

　　从科技革命大背景看，航空科技是20世纪以来发展最为迅速、对人类生产生活影响最大的科技领域之一，航空工业一直是与“高质量”“高科技”“高端制造”紧密相连的行业。筑牢航空强国之基，我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，把科技创新书写在祖国的蓝天上，把自主可控夯实在每一个环节中。一方面，坚持自立自强和系统创新，增强市场意识和产业思维，补齐补强航空创新链产业链短板，提升航空产业链现代化水平，保障航空强国目标顺利实现。另一方面，发挥航空工业的引领作用，带动高技术产业集群发展，支撑产业基础高级化、产业链现代化，确保我国产业链供应链自主可控和经济安全。

　　新中国航空事业走出了长期奋斗、长期攻关、长期吃苦、长期奉献的不平凡历程，创造了非凡的航空报国精神。新征程上，大力弘扬航空报国精神，勇挑重担、奋发图强，不断开创航空事业发展新局面，必能交出让党和人民满意的新的优异答卷，加快把我国建设成为世界航空强国、民航强国。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月11日 14 版）

(责编：申佳平、陈键)
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