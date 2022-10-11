本报北京10月10日电 （记者杜海涛）为深入实施国家粮食安全战略和乡村振兴战略，建立健全粮食安全宣传教育长效机制，2022年世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动10月10日在线上启动。世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动由国家粮食和物资储备局、农业农村部、教育部、科技部、国家国际发展合作署、全国妇联以及联合国粮食及农业组织共同主办。

《 人民日报 》（ 2022年10月11日 18 版）

(责编：申佳平、陈键)

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