叶 子

乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务，也是国家现代化建设的重要内容。2020年12月28日，习近平总书记在中央农村工作会议上指出：“乡村建设要遵循城乡发展建设规律，做到先规划后建设。”“乡村建设要注重保护传统村落和乡村特色风貌，不要一个样式盖到头，一种颜色刷到底。”

现阶段，城乡差距大最直观的表现是基础设施和公共服务设施差距大。推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖，是促进乡村全面振兴的重要抓手。在这个过程中，需要大量的乡村公共服务人才，包括乡村规划专业技术人才。

全面推进乡村振兴，要坚持规划先行，把农业现代化和农村现代化一体设计，一并推进。今年，中办、国办印发的《乡村建设行动实施方案》围绕加强农村基础设施和公共服务体系建设，提出了12项重点任务，其中排在首位的就是“加强乡村规划建设管理”。围绕强化乡村建设“人、地、钱”要素保障，《方案》提出了一揽子政策支持措施，其中提出“支持熟悉乡村的专业技术人员参与村庄规划设计和项目建设”。

现在，农村人口向城镇集中是大趋势，村庄格局会继续演变分化。有的村庄会聚集更多的人口和产业，有的会逐步同城镇融合，有的会逐渐衰落。乡村规划工作正面临着巨大的需求和挑战，乡村规划师的重要性也在逐步凸显。作为理论水平高、知识储备足、干事活力强的高技能人才，乡村规划师应充分发挥好乡村规划桥梁和纽带作用，为全面推进乡村振兴战略提供坚强的人才支撑。

乡村规划应通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治、生态保护和历史文化传承，编制“多规合一”的实用性村庄规划。要在城镇化的大趋势下看农村，以城乡融合的思路做好乡村公共服务和公共基础设施规划建设，避免资源闲置浪费；也应遵循乡村自身发展规律，保留乡村特色风貌，让乡村留得住青山绿水，记得住乡愁。

村庄规划怎么编、编得好不好，农民最有发言权。无论是盲目大拆大建，贪大求洋，搞大广场、造大景点；还是超越发展阶段、违背农民意愿，搞大规模村庄撤并，都与科学规划背道而驰。乡村建设应强化统筹谋划和顶层设计，发挥村庄规划指导约束作用，确保各项建设依规有序开展，同时广泛依靠农民、教育引导农民、组织带动农民，激发广大农民群众积极性、主动性、创造性，投身乡村振兴，建设美好家园。

人才是活力源泉，更是创新引擎。当前，我国乡村人才队伍建设已经初见成效，乡村规划师必将成为助力全面推进乡村振兴的重要力量。未来，在已有的乡村规划师制度上，应进一步完善人才流动、经费保障、交流培训等保障机制，让乡村规划人才“引得进、留得住、用得好”。

(责编：申佳平、陈键)

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