本报记者 朱金宜

在浙江省乐清市经济开发区一企业厂房屋顶，工人对光伏发电设备进行维护。近年来，乐清市加快低碳产业集群发展和制造业低碳化发展，建立地方碳普惠市场，企业和个人通过屋顶分布式光伏发电量自主参与碳交易。

蔡宽元摄（人民图片）

【近镜头】51.23元/吨，是全国碳排放权交易市场（以下简称全国碳市场）“开张”首日收盘时的碳配额价格。2021年7月16日，全国碳市场正式启动上线交易，第一个履约周期纳入发电行业重点排放单位2162家，成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。

截至2022年9月30日，全国碳市场碳排放配额累计成交量达1.95亿吨，累计成交额达85.59亿元，促进企业减排温室气体和加快绿色低碳转型的作用初步显现。

十年来，从地方碳排放权交易试点到全国碳市场平稳运行，碳市场从无到有，成为通过绿色金融助力“双碳”目标实现的重要环节。通过市场机制，碳减排责任实现了在全国范围内落实到企业，增强了企业“排碳有成本、减碳有收益”的低碳发展意识。

2021年12月14日，中国华电最后一家重点排放单位完成碳配额清缴，实现了在全国碳市场首个履约期100%履约。一周之后，国家能源集团作为全球最大的火力发电公司，顺利完成清缴履约工作，所属149家火电企业和化工企业自备电厂实现100%履约……

在发电行业碳市场运行良好的基础上，未来，碳市场涵盖的行业有望进一步拓宽至钢铁、石化、化工等方面，交易品种和交易方式也将更加丰富。

(责编：申佳平、陈键)

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