商务部回应美商务部升级半导体等领域对华出口管制并调整出口管制“未经验证清单”
2022年10月11日08:41 | 来源：新华网
小字号
原标题：商务部回应美商务部升级半导体等领域对华出口管制并调整出口管制“未经验证清单”
新华社北京10月10日电 商务部新闻发言人10日就美商务部升级半导体等领域对华出口管制并调整出口管制“未经验证清单”应询答记者问。
有记者问：近日，美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施。同时，在将9家中国实体移出“未经验证清单”过程中，又将31家中国实体列入，请问中方对此有何回应？
对此，商务部新闻发言人回应称，中方注意到相关情况。首先，通过中美双方前一阶段共同努力，9家中国实体最终从“未经验证清单”中移出，受到中美两国企业的欢迎，这表明双方只要本着坦诚合作、互利共赢的原则，完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。
但同时，美方又将31家中国实体列入“未经验证清单”，还进一步升级半导体等领域出口管制措施。这是典型的科技霸凌做法，不仅违背双方合作精神、罔顾双方合作事实，而且严重阻碍中美企业间正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定，中方对此坚决反对。
商务部新闻发言人强调，美方的做法不仅影响中国企业的正当合法权益，也损害美国出口企业正当商业利益。美方应立即停止错误做法，给予包括中国企业在内的各国企业公平待遇。中方呼吁各方加强合作，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- “天宫课堂”第三课明日开讲！中国航天员邀请青少年朋友们同步天地做实验
- 人民网北京10月11日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”第三课定于10月12日下午15时45分开始，神舟十四号飞行乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲将面向广大青少年进行太空授课，中央广播电视总台将面向全球进行现场直播。 本次太空授课活动将继续采取天地互动方式进行，3名航天员将在轨介绍展示中国空间站问天实验舱工作生活场景，演示微重力环境下毛细效应实验、水球变“懒”实验、太空趣味饮水、会调头的扳手以及植物生长研究项目介绍，并与地面课堂进行互动交流（授课内容介绍附后)，旨在传播普及载人航天知识，激发广大青少年对科学的兴趣。…
相关新闻
- 评论
- 关注