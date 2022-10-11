人民网北京10月11日电 （黄盛）中国人民银行宏观审慎管理局在近日发布的《坚持改革开放和互利共赢 人民币国际化稳步推进》文章中表示，货币国际化是一个长期过程，是国家综合实力和金融市场发展的结果。中国人民银行要推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性，进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰富可投资的资产种类，便利央行类机构配置和持有人民币资产。

该文表示，中国人民银行要继续做好制度设计、政策支持和市场培育，加强本外币协同，便利市场主体在对外贸易投资中更多使用人民币。围绕自由贸易试验区（自由贸易港）、粤港澳大湾区及上海国际金融中心建设，推动人民币跨境投融资业务创新；继续稳步推进央行间双边本币互换和本币结算合作，发挥好货币互换对支持离岸人民币市场发展和促进贸易投资便利化的作用，探索与其他东盟国家和周边国家开展本币结算（LCS）合作，推进人民币对相关国家货币直接交易，支持境外国家和地区发展当地人民币外汇市场；继续完善离岸人民币流动性供给机制，丰富香港等离岸人民币市场产品体系，促进人民币在岸、离岸市场形成良性循环。优化人民币清算行布局，加强对清算行的政策支持，发挥好清算行培育离岸人民币市场的积极作用。

“人民币逐步走向国际化是我国国力增强和改革开放的历史必然，人民币国际地位提升，也反映出国际社会对中国经济发展的信心。”中国人民银行宏观审慎管理局表示，中国人民银行将继续稳步提升人民币国际化水平，服务构建“双循环”新发展格局和经济高质量发展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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