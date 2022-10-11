执行天舟五号飞行任务的长征七号遥六运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于北京时间2022年10月11日，安全运抵文昌航天发射场。之后，长征七号遥六运载火箭将与先期已运抵的天舟五号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作。

当前，空间站建造已进入收官阶段，按计划，年底前将实施梦天实验舱、天舟五号、神舟十五号飞行和神舟十四号返回等4次任务，完成空间站建造。目前，执行上述任务的飞行产品均已进场，文昌航天发射场2箭2舱(船)同时在场区进行测试，酒泉卫星发射中心同步开展载人飞船发射和回收任务准备，测控通信系统陆海天接力、全天候值守保障空间站安全稳定运行，神舟十四号航天员在轨“出差”过半，神舟十五号乘组正在加紧训练，各项空间科学实验扎实稳步推进、取得阶段性成果。

(责编：赵欣悦、白宇)

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