人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

长征七号遥六运载火箭安全运抵文昌航天发射场

2022年10月11日15:50 | 来源：新华社微博
小字号

执行天舟五号飞行任务的长征七号遥六运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于北京时间2022年10月11日，安全运抵文昌航天发射场。之后，长征七号遥六运载火箭将与先期已运抵的天舟五号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作。

当前，空间站建造已进入收官阶段，按计划，年底前将实施梦天实验舱、天舟五号、神舟十五号飞行和神舟十四号返回等4次任务，完成空间站建造。目前，执行上述任务的飞行产品均已进场，文昌航天发射场2箭2舱(船)同时在场区进行测试，酒泉卫星发射中心同步开展载人飞船发射和回收任务准备，测控通信系统陆海天接力、全天候值守保障空间站安全稳定运行，神舟十四号航天员在轨“出差”过半，神舟十五号乘组正在加紧训练，各项空间科学实验扎实稳步推进、取得阶段性成果。

(责编：赵欣悦、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多地下调首套个人住房公积金贷款利率 业界：从需求侧加大支持力度
　　继2022年10月1日，中国人民银行下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点后，湖南、安徽、海南、杭州、成都、济南、昆明、郑州、南宁、石家庄、哈尔滨等多省市在近日发布公告称，根据中国人民银行关于下调首套个人住房公积金贷款利率的规定，相应调整所在省市首套个人住房公积金住房贷款利率。 多位市场人士表示，各地纷纷下调首套个人住房公积金贷款利率，复合与住房相关的商业按揭贷款利率的下行趋势，可以提升借款和还款便利度，进一步降低购房成本与负担，对满足刚性和改善性住房需求有支撑作用；同时可以提振房地产市场，一定程度上有利于房地产投资恢复，或将缓解与改善地产企业面临的资金链压力。…
长征七号遥六火箭运抵文昌航天发射场 将执行天舟五号任务
　　人民网北京10月11日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，执行天舟五号飞行任务的长征七号遥六运载火箭已完成出厂前所有研制工作，于北京时间2022年10月11日安全运抵文昌航天发射场。之后，长征七号遥六运载火箭将与先期已运抵的天舟五号货运飞船一起按计划开展发射场区总装和测试工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部