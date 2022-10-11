这十年

我们用想象打开现实

从平凡中看见奇迹

跨越山海

逐风挽浪

既有草长莺飞与清风明月

也有星辰大海与万丈光芒

生活与生命的点滴温暖

山河与寰宇的万千浪漫

都是我们奔向未来的力量

这十年

现实与未来辉映

梦想和奇迹同框

用奋斗致敬中国

监制｜唐晓艳

制片人｜兰军

主编｜龙禹濛

策划｜马雨

出品｜中央广播电视总台央视网

(责编：赵欣悦、白宇)

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