想象力全开 宇宙级浪漫 用XR打开这十年
2022年10月11日16:17 | 来源：央视网
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这十年
我们用想象打开现实
从平凡中看见奇迹
跨越山海
逐风挽浪
既有草长莺飞与清风明月
也有星辰大海与万丈光芒
生活与生命的点滴温暖
山河与寰宇的万千浪漫
都是我们奔向未来的力量
这十年
现实与未来辉映
梦想和奇迹同框
用奋斗致敬中国
监制｜唐晓艳
制片人｜兰军
主编｜龙禹濛
策划｜马雨
出品｜中央广播电视总台央视网
(责编：赵欣悦、白宇)
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