10年来
城乡居民收入相对差距持续缩小
2022年10月12日06:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
据新华社北京10月11日电 （记者魏玉坤、严赋憬）国家统计局11日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，2021年全国居民人均可支配收入35128元，比2012年增加18618元，年均名义增长8.8%，扣除价格因素，年均实际增长6.6%。其中，2021年城乡居民人均可支配收入之比为2.50（农村居民收入=1），比2012年下降0.38，城乡居民收入相对差距持续缩小。
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 报告显示我国银行业不良贷款率总体下降 风险抵补能力更强
- 人民网北京10月11日电 （黄盛）近日，《清华金融评论》发布的“2022中国银行业排行榜200强”分析报告（以下简称“报告”）显示，我国银行业不良贷款率逐季下降，金融资产质量持续改善，拨备覆盖率逐季上升，大型银行存在下调空间。同时，金融科技助力商业银行数字化转型提速，多家银行制订和实施数字化或金融科技战略规划；金融科技投入占比提升，头部效应明显，并且国有大行及领先的股份行率先设立金融科技子公司。…
相关新闻
- 评论
- 关注