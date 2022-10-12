据新华社北京10月11日电 （记者魏玉坤、严赋憬）国家统计局11日发布的党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，2021年全国居民人均可支配收入35128元，比2012年增加18618元，年均名义增长8.8%，扣除价格因素，年均实际增长6.6%。其中，2021年城乡居民人均可支配收入之比为2.50（农村居民收入=1），比2012年下降0.38，城乡居民收入相对差距持续缩小。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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