新疆金风科技股份有限公司党委书记、董事长武钢
把绿色能源送到千家万户（二十大代表风采）
2022年10月12日08:14 | 来源：人民网－人民日报
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武钢在接受媒体采访。
“一年一场风，从春刮到冬。”达坂城地处新疆乌鲁木齐东南方位的天山豁口，风力强劲。上世纪80年代，达坂城的戈壁滩上建起风电场。
1987年，武钢主动放弃教师岗位，来到达坂城风电场做技术员，后来成为风电场场长。“风电作为新能源，发展有前途，我想挑战一下自己。”武钢说。
当时，达坂城风电场只是一家小企业，固定资产仅300多万元，设备主要从国外引进。武钢虽是场长，但电气、液压、机械等各式工种，样样都得学、都得干。迎着大风爬风机，是他每天的必修课。
1989年10月，在陆续引进13台风力发电机之后，新疆达坂城风电一场正式落成。
那时，风机都是进口的。在风电场工作，主要任务是保障安全运行。但在恶劣的气候条件下，保证风机正常工作不是一件易事。狂风、沙尘暴是家常便饭，风力有时可达10级以上。往往一场风暴过后，就有风机不转了。故障若复杂些，大家就束手无策了。
武钢和同事、同行一起，反复钻研，从螺栓到塔架、叶片、齿轮箱，再到风机控制系统，攻克一道道技术难关。55千瓦、120千瓦、200千瓦和300千瓦的风电机组相继问世。2001年，新疆金风科技股份有限公司正式成立，武钢被任命为公司总经理，后又担任公司党委书记、董事长。
武钢热心公益事业，推动成立“金风公益基金会”，带领公司参与各项公益活动；连续6年在20个省份开展“风润中华”乡村教师培训公益项目，累计培训乡村教师1000余人，惠及学生8.1万余人。
今年6月，武钢光荣当选党的二十大代表。“我们一直在思考和探索，要为碳中和做出自己的贡献，要把绿色能源送到千家万户。”对于未来，武钢充满信心。
《 人民日报 》（ 2022年10月12日 04 版）
(责编：申佳平、陈键)
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