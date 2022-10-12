本报记者 齐志明

“以前，消费者选空调是哪家便宜就买哪家，不太注重节能环保问题。现在就不一样了，这款新出的无氟变频一级能效空调，比额定功率的三级能效空调更省电，很受市场青睐。”近日，在江西省南昌市青云谱区国美电器中寰广场店，店长屈继良指着其中一款空调说，买这款空调，还可以参与以旧换新、节能补贴等优惠活动，前来光顾的消费者很多。

青云谱区曾是传统老工业区。十年来，该区推动产业转型升级，大力发展现代商贸业，繁荣现代商业，挖掘内需潜力，拉动消费增长。今年5至7月，青云谱区举办“乐购青云谱·消费惠民生”商贸节活动，带动了汽车、餐饮等行业发展，拉动消费3亿多元。

健全现代商贸流通网络，丰富优质商品和服务供给。青云谱区加大对传统商贸服务业网点的改造和新型商圈的培育发展，建设了王府井大型城市综合体经济商圈、洪都夜巷历史文化商业街区等六大特色经济板块，以“点、线、面”立体式推动消费的功能和品质提升，为城区发展增添动力。

拓展消费渠道，推进线上线下融合发展。在升级线下消费的同时，青云谱区大力发展线上消费，成立电商协会，建设电商产业孵化基地，提升快递业服务水平和购物体验。近3年来，全区电子商务交易额分别迈上500亿元、600亿元、700亿元台阶。

“通过升级传统商贸业，改善消费环境，提升消费体验，全区社会消费品零售总额年均增长10%，规模以上服务业企业数量翻了一倍。”青云谱区商务局局长周玮表示，下一步，将继续采取有力措施，进一步促进市场繁荣，不断满足人们日益增长的美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2022年10月12日 13 版）

(责编：申佳平、陈键)

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