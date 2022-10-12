本报北京电 （记者孔德晨）近日，自然资源部海洋战略规划与经济司发布《2021年全国海水利用报告》（简称报告）。报告显示，截至2021年底，全国现有海水淡化工程144个，工程规模1856433吨/日，与2020年相比，增加了205350吨/日。

据了解，我国沿海11个省（区、市）创造了55%的国内生产总值，而水资源总量仅占全国的27%，成为经济社会发展的瓶颈制约。特别是55个沿海地级以上城市中有51个为缺水城市，12个海岛县全部为缺水县。而海水淡化是重要优质增量水源，对缓解沿海地区和海岛水资源短缺具有重要意义。

报告显示，全国144个海水淡化工程分布在辽宁、天津、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东、海南9个沿海省市。目前，海水淡化水的用途以工业用水和生活用水为主。同时，沿海核电、火电、钢铁、石化等行业海水冷却用水量稳步增长。2021年全国海水冷却用水量1775.07亿吨，比2020年增加了76.93亿吨，辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东年海水冷却用水量超过百亿吨。

标准化工程方面，2021年，新发布海水利用标准9项，包括国家标准4项、行业标准5项。中国主持制定的首个海水淡化领域ISO国际标准《海洋技术-反渗透海水淡化产品水水质-市政供水指南》（ISO 23446：2021）正式出版。

2021年，有关部委联合印发实施《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025年）》，对“十四五”海水淡化利用发展的主要目标和重点任务做出安排。海水淡化作为重要内容被纳入“十四五”节水型社会建设、工业绿色发展等规划以及国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2021年）中。目前，天津、河北、山东、江苏等沿海省市已出台相关规划、计划、政策，鼓励促进当地海水淡化产业发展，海水淡化在沿海供水保障体系中的作用进一步增强。

(责编：申佳平、陈键)

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