琴澳合作共建商事登记跨境通办机制
2022年10月12日08:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社广州10月10日电 （记者魏蒙）10日，横琴粤澳深度合作区商事服务局与澳门贸易投资促进局签署商事登记跨境通办合作纪要，共同推动实施商事登记跨境通办机制，以推进琴澳公共服务体系有序衔接，推动各类要素跨境便捷高效流动，建立高度便利的一体化市场准入体系。
根据合作纪要，双方将在澳门特别行政区、横琴粤澳深度合作区分别设置服务联系点，就地为当地投资者提供商事（业）登记办理服务，确保澳门和内地投资者足不出境（澳）完成商事（业）登记、投资兴业，实现“一地两注、跨境通办”。
其中，横琴粤澳深度合作区设置在澳门的办事处，可为澳门投资者办理在该区的商事登记、咨询、收件、送审、发照等全套系列服务（含线上线下），并可直接办理该区商事登记各类业务。在该区综合服务中心设置的服务点，引入内地与港澳三地联营律师事务所的协作服务，为内地投资者办理澳门商业登记提供咨询、先导服务，并对接联营律所提供全流程代办服务。
横琴粤澳深度合作区商事服务局相关负责人表示，商事登记跨境通办机制建立后，扩展了澳门、内地投资者跨境开办企业的渠道，服务澳门经济适度多元发展。同时，两地营商环境得以提升，可极大地节省投资者的时间成本和经济成本，彰显横琴粤澳深度合作区“跨境合作、开放便利、国际衔接”之优势。
(责编：申佳平、陈键)
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