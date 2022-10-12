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重庆两江协同创新区积极探索科研成果转化应用新路——

科技创新加速落地生“金”

新华社记者 周思宇 赵佳乐
2022年10月12日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　对于闫康来说，国庆节假期与往日并没什么不同。他仍旧早8点到单位开展文献调研、实验工作，直到晚9点才准备回家。

　　这个来自河南的小伙子，是北京理工大学重庆创新中心新材料院士工作室博士后。国庆节期间他没回老家，而是留在重庆两江协同创新区攻克“储能与智能电网技术”国家重点专项研发项目。

　　建设“大规模分布孔径深空探测雷达”、牵头实施“基于北斗面场景形变监测”国家重点研发计划项目……自2019年入驻重庆以来，北京理工大学重庆创新中心组建了500余人的科研队伍，获批省部级以上科研平台6个，获批科研项目322项，获得科研经费累计达2.6亿元，申请专利314项，孵化高新技术企业6家，培养研究生400余人。

　　“高校聚集了一大批精英人才，同时还具备优越的实验条件，他们所做的基础性实验工作为后续技术研发提供了理论支持。”在四川宜宾锂宝新材料有限公司研发总监张彬看来，产学研合作让企业走上了科技研发“高速路”。

　　与北京理工大学重庆创新中心合作两年间，宜宾锂宝已在富锂锰基材料和超高镍单晶材料两个研发项目上取得突破性进展。“目前超高镍单晶材料已在进行中试放大，将在1年至2年内得到快速应用。”张彬说。

　　这些成果得益于近年来重庆两江新区高标准建设两江协同创新区，以“科创+产业”为导向，不断加速汇聚科技创新资源，加快应用研发和成果转化。

　　为推进以大数据智能化为引领的创新驱动发展，以科技创新助推重庆产业转型升级和经济社会高质量发展，两江协同创新区应运而生。“政府引导+龙头企业引领+高校院所参与”的协同创新路径实现了“让知识从实验室走向工厂”，让科研成果更快落地生“金”。

　　湖光山色交相辉映，科创大楼拔地而起，两江协同创新区所在地曾是一片荒草地，如今已变成科技研发的“孵化器”，园区已建成区域约70万平方米，一站式服务大厅、人才公寓等相继投用，更多配套服务设施正在完善中。

　　截至目前，重庆两江协同创新区已引进新加坡国立大学重庆研究院、北京理工大学重庆创新中心、西北工业大学重庆科创中心、哈尔滨工业大学重庆研究院等49家高校科研院所，累计组建166个科研团队，科研人员规模超2200人。

　　两江协同创新区持续加大金融支持力度，建立健全技术经理人制度，帮助破解科研成果转化难题。两江新区科技创新局局长向悦文介绍，通过种子基金、天使基金等金融支持政策，在优秀创新成果早期研发阶段给予一定扶持。同时，培育一批既懂技术、又懂市场的技术经理人，发挥其桥梁纽带作用，加快成果转移转化。

　　为加强科研团队与市场主体的沟通，两江协同创新区建立起“周周有沙龙、月月有路演、季季有赛事”的对接机制，营造浓厚的创新创业氛围。2021年举办的明月湖国际创新创业大赛，吸引了近2000家团队（项目）报名，成为全国范围内重要的科创赛事之一。

(责编：申佳平、陈键)
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