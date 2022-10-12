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为“科技创客”打造梦想空间

2022年10月12日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近年来，湖南常德高新区全面推进科技企业孵化器建设，打造常德科技创新创业孵化产业园，通过多种途径帮助企业解决资金、人才等方面遇到的问题，为创业者提供场地、技术、技能培训等支持，为“科技创客”打造梦想空间，助力科技企业创新发展。

　　图为9月29日，在位于常德科技创新创业孵化产业园的湖南领瀚检测技术有限公司内，工作人员在对样本进行检测。    

　　新华社记者 陈思汗摄

(责编：申佳平、陈键)
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