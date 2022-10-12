“互联5G时代”展吸引观众
2022年10月12日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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由中国科学技术馆与中国移动通信集团有限公司联合共建的“互联5G时代”主题展览日前面向公众开放，展览通过实物展示、虚拟演示、参与互动、模拟体验等丰富的展示方式，使公众沉浸式感受5G的技术内涵与应用特性以及技术迭代给人们生活带来的巨大变化，全方位展望5G赋能千行百业的发展趋势。图为观众在“互联5G时代”主题展览上体验网速进化。
杜建坡摄（人民图片）
(责编：申佳平、陈键)
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