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四川全力以赴抓项目促投资稳经济（喜迎二十大）

本报记者  林治波  王明峰
2022年10月12日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　一排排单晶炉高速运转，经过预冷处理后新鲜出炉的单晶硅棒银光闪亮，四川省乐山市京运通新材料科技有限公司一期12吉瓦单晶拉棒切方项目正开足马力生产。

　　“项目一期目前基本实现满产，我们已提前开展二期项目前期工作，争取早日完成点火达产目标。”乐山京运通公司常务副总经理张鹏说，“二期项目建设启动以来，市区两级协力帮助解决用电、用工等问题，给予我们充分保障。”

　　服务跑起来，机器转起来，订单多起来。今年以来，乐山接连出台稳增长促生产、战项目扩投资相关政策措施，狠抓项目投资落地见效，不仅稳住了产业链供应链，也增强了市场主体的信心。今年1至8月，全市晶硅光伏产业完成产值373.7亿元，实现同比大幅增长。

　　项目建设“拉满弓”，企业生产“铆足劲”。行走在巴蜀大地，四川各地忙生产搞建设干劲十足，抓项目促投资下真功夫，全力推动经济社会高质量发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　“一段时间以来，四川遭遇多重困难、多种风险，给稳定经济增长带来较大冲击。”四川省发改委主任郑备表示，重大项目一头连着需求、一头连着供给，对扩大有效需求、优化供给结构、稳定经济增长具有重要作用。围绕交通运输、乡村振兴、城市更新、电力能源、产业发展等重点领域重大项目，四川落实专班盯住抓、抓到底，充分发挥其拉动效应。

　　走进四川省重点建设项目天府国际动漫城施工现场，眼前塔吊林立，耳边机器轰鸣。在完全复工复产前，成都市成华区成立两个专班，帮助指导复工复产和疫情防控工作，并提前对接材料供应商，协调施工人员进场。四川旅投漫话世界旅游开发有限责任公司董事长谢佳邑说：“建筑材料第一时间进场，仅用3天，施工人员就从50人增加到400多人，有效确保了工程进度。”

　　四川各地列出时间表、按下快进键，大力推动洽谈项目尽快落实、签约项目早日开工、在建项目加快推进、完工项目达产达效，形成更多实物工作量，跑出项目投资加速度。

　　在绵阳市涪城区临港经济发展区，总投资120亿元的创明新能源项目实现“签约即开工”。“这个项目从对接到签约、开工仅用时83天。”在开工现场，深圳市创明新能源股份有限公司董事长孟致成表示，“我们将全力打造世界一流的圆柱形锂电池生产制造基地，建成满产后预计可实现年产值约300亿元。”

　　截至9月底，四川今年重点项目完成投资6261.5亿元，投资完成率达97.2%。

　　四川省委主要负责同志表示，党的二十大召开在即，四川将毫不动摇把项目投资作为当前经济工作的重中之重来抓，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，分秒必争抓好项目建设，想方设法扩大有效投资，全力稳住经济大盘，努力完成全年目标任务，为全国大局多作贡献。

(责编：申佳平、陈键)
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