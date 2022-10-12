熊争艳、王希、黄垚

2012年——2022年，行进在中华民族伟大复兴的历史征程上，中国人民书写下极不寻常、极不平凡的时代篇章。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，采取一系列战略性举措，推进一系列变革性实践，实现一系列突破性进展，取得一系列标志性成果，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。

一项项重点工程、一个个国之重器、一次次创新突破……新时代的伟大变革中，不同维度的独特标识记录下中国的非凡十年。

中国高度

这是对梦想的攀登。

8848.86米！2020年5月27日，五星红旗再次插上世界最高峰峰顶。

成功登顶的珠峰高程测量登山队队员，与珠峰大本营连线，实时传播高清视频画面。

5G信号如何抵达世界之巅？

2020年4月，从海拔5200米的珠峰大本营出发，40名铺设组成员肩扛传输光缆，带着46头牦牛组成的运输队，在冰川山路跋涉，运送近8吨的建设物资，完成特种传输光缆铺设。

海拔6500米——4月30日下午，世界海拔最高的5G基站投入使用。加上此前在海拔5300米、5800米建成的基站，5G信号已实现对珠峰北坡登山路线及峰顶的覆盖。

刷新高度的，不只是5G信号。

世界海拔最高的电气化铁路——拉林铁路，穿行于雪域高原，最高海拔3650米；

世界海拔最高的民用机场——四川稻城亚丁机场，海拔4411米；

世界海拔最高的火车站——青藏铁路唐古拉站，海拔5068米；

世界海拔最高的并网光伏电站——西藏羊易光伏电站，海拔4700米；

中国的发展达到崭新高度——党的十八大以来，我国经济总量从53.9万亿元提升到114.4万亿元，人均国内生产总值从6300美元提高到超过1.2万美元，多年对世界经济贡献率超过30%。

追求、抵达、再出发，中国人向上攀登的脚步不会停歇。

中国速度

2021年，时速600公里高速磁浮交通系统在青岛下线，中国继续引领世界铁路技术的突破；“九章”“祖冲之号”问世让中国量子计算机实现算力全球领先……

速度，折射科技实力的提升——

2021年12月10日，长征四号乙运载火箭成功发射，中国长征系列运载火箭的发射次数正式刷新为“400”。37年、7年半、4年多、33个月，这是长征系列运载火箭4个“百次发射”所花费的时间，中国人探索太空的脚步不断加快。

速度，凝聚发展进步的动力——

光纤网络接入带宽实现从十兆到百兆再到千兆的指数级增长，移动网络实现从“3G突破”到“4G同步”再到“5G引领”的跨越，实现全国行政村“村村通宽带”……10年来，我国信息通信业实现迭代跨越，建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，打通经济社会发展的信息“大动脉”。

速度，彰显社会制度的优势——

火神山医院、雷神山医院在10多天时间里拔地而起，在最短时间内实现了医疗资源和物资供应从紧缺向动态平衡的提升，第一时间研发出核酸检测试剂盒……抗击新冠肺炎疫情中一次次快速出击，体现了同舟共济、守望相助的家国情怀，也是中国制度优势的生动写照。

中国跨度

经过近300天的飞行、4亿公里的奔赴，“天问一号”成功“落火”；

嫦娥四号首探月背，距地球约38万公里；

我国首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”，运行于平均高度为517公里的太阳同步轨道……

“探火”“奔月”“逐日”，跨越星球是我们从未停止的脚步。

跨度，丈量着时间与空间，更记录下新时代中国奋力前行的铿锵步伐。

放眼神州，以“跨越”实现“联通”。一个个重大项目，跨越山川，跨越江海，让流动的中国更显活力。

伶仃洋上，总长约55公里的港珠澳大桥宛若一条巨龙，一桥飞架三地。

天山之上，乌尉公路“咽喉”工程——全长22.1公里的天山胜利隧道正加紧施工。建成后，这条“雪域天路”将穿越天山，成为贯通南北疆的幸福之路。

放眼神州，以“创新”促进“跨越”。一个个高技术产品，成为我国实施创新驱动发展战略的注脚。

2022年9月，C919大型客机成功获颁型号合格证，成为我国大飞机事业的重要里程碑。C919立项至今15年，攻克无数艰难险阻，见证中国航空工业的跨越。

10年来，我国高技术产品质量更优。在一批中央企业攻关带动下，中国高铁、载人航天、北斗导航等大国重器成为国家新名片。

中国精度

2020年12月6日清晨，一份“宇宙快递”正在交接。21秒内，一“抱”一“抓”，一次堪称“教科书式”的交会对接，让历经千难万险采集到的月球样品一气呵成踏上来地球的路。

“太空穿针”惊险浪漫，背后有百公里测量范围内、测距精度达0.2米的微波雷达保驾护航。

国之重器，累积于每一次对精度的追求。0.01毫米，这是极小径铣刀的直径，仅相当于八分之一头发丝粗细；±0.06角秒，这是纳米时栅的最高测量精度，相当于360度圆周内任意1度的六万分之一，达到现有检测仪器水平的极限。

致广大而尽精微。

涉及9000多万人的脱贫攻坚，需要前所未有的精准到人——近2000万人次进村入户，开展贫困人口动态管理和信息采集工作；需要规模巨大的精准组织——户户有责任人，村村有帮扶队；需要实事求是的精准施策——根据不同致贫原因实施“六个精准”“五个一批”，因地制宜、因人施策。

翻开擘画中国2021年到2025年发展的“十四五”规划，“大”文件中却有不少“细”安排：人均预期寿命提高1岁，地级及以上城市PM2.5浓度下降10%，每千人口拥有注册护士数提高到3.8人……

天下大事，必作于细。这是中国追梦路上的鲜明特色。

中国深度

世界最深的实验室在哪里？

四川凉山，锦屏山隧道中部，2400米地下，有一处安静地点——中国锦屏地下实验室。

建设深地实验室，曾是发达国家的专利。本世纪初，锦屏大河湾建起两座水电站，后来隧道贯通。正在寻找暗物质研究场地的清华大学，联系到国投集团雅砻江流域水电开发有限公司，希望利用隧道开展研究。仅用一年半时间，实验室建成。

与国际其他的地下实验室相比，这座实验室岩石覆盖最深、宇宙线通量最小、可用空间大，正助力我国在暗物质和天体物理研究领域进入全球第一方阵。 在这里，中国高校取得近30项暗物质研究成果；世界最强流深地核天体物理加速器成功出束，测量灵敏度、统计精度、曝光量等均在国际领先。

中国不断向未知的空间开拓，向科技的极限求索，挺进深海、进军深地、探索深空——

深海——2020年，我国“奋斗者”号载人潜水器在“地球第四极”马里亚纳海沟坐底，坐底深度10909米；2021年，我国首个自营勘探开发的1500米深水大气田“深海一号”投产，海洋油气勘探开发迈向“超深水”。

深井——2022年，塔里木盆地，中国石油首口超9000米的深井鸣笛开钻，标志中国石油超深井钻井能力更进一步。

深空——“中国天眼”，把中国空间测控能力由地球同步轨道延伸至太阳系外缘；由佳木斯深空测控站、喀什深空测控站、阿根廷深空测控站组成的中国深空测控网，测控覆盖率达90%以上。

中国力度

金沙江上，白鹤滩水电站，一座拱形大坝横亘在高耸的山谷间，承受1650万吨的最大水推力。

海南文昌航天发射场，长征五号B运载火箭将中国空间站天和核心舱送入太空。这个被称为“胖五”的我国近地轨道运载能力最大的火箭，起飞重量约850吨，近地轨道运载能力达到25吨级。

湖南株洲，单机功率28800千瓦、牵引力2280千牛的“神24”电力机车，能在12‰的坡道上牵引1万吨货物列车……

“新时代坚持和发展中国特色社会主义，根本动力仍然是全面深化改革。”

全面深化改革向广度和深度进军。10年来，我国改革全面发力、多点突破、蹄疾步稳、纵深推进，各领域基础性制度框架基本确立，许多领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构。

全面深化改革进一步解放和发展社会生产力。坚持使市场在资源配置中起决定性作用，让各类市场主体有更多活力和更大空间去发展经济、创造财富。我国市场主体总数突破1.6亿户，带动就业近3亿人，成为经济发展动力源。

从农村承包地“三权分置”改革到宅基地制度改革试点，一系列制度创新催生巨大内生动力。从司法体制、生态文明体制改革，到改革完善住房制度、医药卫生体制，一批批改革实招聚焦群众“急难愁盼”，增进人民福祉。

在开放中创造机遇，在合作中破解难题：外商投资法和优化营商环境条例施行，取消外资逐案审批制；授权全国所有地级及以上城市开展外商投资企业注册登记，通关便利化水平进一步提升；构建广交会、进博会、服贸会等经贸平台……中国以开放姿态拥抱世界，激活自身发展的澎湃春潮，为全球经济注入强大动能。

中国厚度

黑土地，被称为“耕地中的大熊猫”，在自然条件下形成1厘米厚的黑土层需要200年至400年。近年，我国东北地区正在进行黑土地“保卫战”，通过推广农业科技等措施，夯实“大国粮仓”根基。以黑土面积最大的黑龙江省为例，根据多年监测数据，黑土区旱地平均耕层厚度由19.8厘米加深到23.3厘米。

底子厚，底气才能足。土地如此，发展亦然。

今日中国，正在厚植创新的基础。10年来，我国全社会研发投入从2012年的1.03万亿元增长到2021年的2.79万亿元，其中基础研究经费的增长曲线迅速上扬，2021年为1817亿元，年均增长15.4%。

今日中国，正在传承创新厚重的文化。10年来，中华文明探源工程、“考古中国”成果丰硕；《复兴文库》《中华传统文化百部经典》编纂、出版，熔古铸今、激活经典；博物馆热、文物热、非遗热纷纷兴起，国潮国风成为新时尚……

今日中国，正在打造雄厚的实力。我国建成全球最完整、规模最大的工业体系，拥有联合国产业分类中全部工业门类，使我国实体经济底盘更稳、产业升级根基更牢，220多种工业产品产量居世界首位。我国建成全球最大的5G网、高速铁路网、高速公路网、网络零售市场。

厚积薄发，才能走得更远。中国人将继续踔厉奋发、脚踏实地，推动经济高质量发展，为实现中华民族伟大复兴奠定更为雄厚的物质基础。

中国密度

今年，一款新的动力电池在中国问世，能量密度达到255瓦时/千克，可实现整车1000公里续航。

2012年至2021年，全国单位GDP建设用地使用面积下降40.85%，国土经济密度明显提高。

小到电池能量密度，大到国土经济密度，提升意味着什么？

简言之，质量高了，含金量高了。

所谓“寸土寸金”，今天的中国，各地各部门、各行各业不断探索，让“寸土产出更多的金”。

“密度”提升，从节约集约利用资源入手。“用最少的资源环境代价取得最大的经济社会效益”，已成为中国人的普遍共识和努力方向。与2012年相比，2021年我国能耗强度、碳排放强度、水耗强度分别下降26.4%、34.4%、45%，主要资源产出率提高约58%。

“密度”提升，关键在于创新能力。中国全球创新指数排名第11位，比2012年跃升23位，已进入创新型国家行列。无论是发展集成电路、生物医药、人工智能等新产业，还是布局数字经济、绿色低碳、元宇宙等新赛道，都是各地切实转变发展方式、追求高质量发展的注解。

“密度”提升，需要产业提质增效。中国新能源汽车产业突破了电池、电机、电控等关键技术，建立了上下游贯通的完整产业体系。新能源汽车产销量连续7年世界第一。借助新能源赛道，中国汽车产业“换道超车”的愿望正走向现实。

中国广度

2022年7月，地处欧洲东南部的克罗地亚，一座长2440米、宽22.5米的公路斜拉桥佩列沙茨大桥通车，克罗地亚总理普连科维奇称赞这座桥“实现了将克罗地亚南北领土连为一体的夙愿”。

4年前，由中国路桥公司牵头的中国企业联合体中标大桥项目，这是中国企业首次中标欧盟基金项目。

像佩列沙茨大桥这样的工程，正成为中国贡献的崭新地标……

在希腊，中远海运集团运营的比雷埃夫斯港，不仅是希腊最大港口，也是全球发展最快的集装箱港口之一。

推动共建“一带一路”，马尔代夫有了第一座跨海大桥，塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂重现辉煌，蒙内铁路让非洲运输更便捷……

在这个蓝色星球，中国与世界更加联通——

平均每分钟有7300多万元人民币的货物在中国和世界之间吞吐；

平均每天有40多列火车在中国与约200个欧洲城市间穿梭；

从共建“一带一路”到国家级“展会矩阵”，从门类齐全的“世界工厂”到商机无限的“世界市场”，中国发展惠及全球。

今天的中国，“朋友圈”扩大。中国建交国总数增至181个，同110多个国家和地区组织建立伙伴关系，伙伴关系网络覆盖全球。

中国温度

从百姓不断改善的生活，最能感受中国发展的温度。

大凉山腹地，绝壁千仞。一座2556级的钢铁“天梯”，让“悬崖村”告别下山需要爬17段危险藤梯的历史，村民搬下“悬崖”，开启新生活。

历时8年艰苦卓绝的奋斗，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，中国历史性地解决了绝对贫困问题。第一个百年奋斗目标实现，在中华大地上全面建成小康社会。

幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，实现人们的美好愿望，正不断取得新进展。

3.5亿人次的农村学生，吃上营养均衡的餐食，这得益于我国实施的营养改善计划；

10.4亿人参加基本养老保险，退休人员的养老金水平不断提高。近3700万老年人正在享受老年人高龄津贴、养老服务补贴、失能老年人护理补贴等；

13.6亿人参保基本医疗保险，能用更低的价格、用上更多的新药好药，不少人开始享受跨省异地就医直接结算的便利……

这样的温暖，日渐充盈着中国人生活的不同切面。推进全体人民共同富裕，中国人将有更暖心的日子。

新华社北京10月11日电

(责编：王震、陈键)

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