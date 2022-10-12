10月12日下午，“天宫课堂”第三课在中国空间站正式开讲并直播，神舟十四号飞行乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲进行太空授课。这是中国空间站第三次太空授课，也是中国航天员第四次进行太空授课。

本次太空授课活动继续采取天地互动方式进行。3名航天员将在轨展示介绍问天实验舱的基本情况以及科学手套箱、生命生态实验柜、生物技术实验柜和变重力实验柜等设施设备，演示毛细效应实验、水球变“懒”实验等物理实验，并与地面课堂进行互动交流。

值得注意的是，本次太空授课活动还包括介绍生命生态实验柜进行的水稻种植和拟南芥种植研究项目，演示样本采集操作。

本次授课的地面主课堂设在中科院空间应用工程与技术中心，同时在山东省菏泽第一中学、河南省科技馆、云南省大理新世纪中学设置了3个地面分课堂。（记者宋晨、黄一宸）

(责编：赵欣悦、白宇)

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