我国成功发射5米S-SAR01星
2022年10月13日07:42 | 来源：新华网
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新华社太原10月13日电（李国利、郝明鑫）10月13日6时53分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将5米S-SAR01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
这颗卫星主要为应急管理、生态环境主体业务提供国产化数据保障，同时，服务于自然资源、水利、农业农村、林业草原、地震等行业。
这次任务是长征系列运载火箭的第443次飞行。
(责编：牛镛、岳弘彬)
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