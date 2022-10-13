本报记者 王 洲

日前，随着中国海油盐城“绿能港”一期扩建工程10号储罐第十二层标准墙体完成混凝土浇筑，6座27万立方米储罐外罐墙体浇筑全部完成。

“这标志我国在建规模最大的液化天然气储备基地距离投产更近一步。”项目负责人李峰说，项目整体投产后，LNG（液化天然气）年处理能力将达600万吨，可实现减排二氧化碳2850万吨、二氧化硫23.25万吨。

该项目是江苏盐城建设绿色能源之城的缩影。盐城市委书记徐缨表示，盐城正加快建设绿色低碳发展示范区，积极打造近海深远海风电大基地、区域绿色光伏发电基地、煤电转型江苏标杆和国家级大型LNG储备基地，同时推进光伏、风电等可再生能源制氢，提升氢能“制储运”规模化水平，通过构建“风光火气氢”一体化开发新格局，为长三角能源供应保障和能源结构转型提供坚实支撑。

海风猎猎，叶片转动，盐城国能H5海上风电场自2021年12月全容量并网发电以来，发电量超4亿千瓦时，可满足约11万户城市家庭一年用电量。

除了布局新能源，在产业升级上，盐城还积极推进绿色产业化、产业绿色化。为发展绿色产业体系，盐城市盐都区瞄准电子信息、高端装备和新能源三大主导产业，培育细分产业链，不断推动产业绿色发展。通过转型升级，盐都区产业结构优化成效显著。

在大丰风电产业园内，江苏中车电机有限公司正在加紧生产4.5兆瓦直驱永磁风力发电机等机型。和其他厂区不同，中车电机每年近1/3的用电是由风电和太阳能光伏带来的绿色电能。

“想用上绿色电能，需要更智能的电网进行调配。”中车电机公司技术部罗佳强介绍，2014年，他们采用江苏金风科技有限公司的智能微电网项目解决方案，同时配置充电桩，从而实现风、光、储、充、行全绿色电力循环。

除了配套企业的技术支持，金融机构也全力助推城市绿色发展。中国银行盐城分行行长储晓庆说，盐城分行加大对绿色经济、低碳经济等绿色领域市场主体金融支持力度，持续扩大绿色金融服务覆盖面，持续创新绿色金融产品和服务。截至7月末，中国银行盐城分行绿色信贷总余额已达99.88亿元，较年初新增35.41亿元，增幅54.92%，绿色信贷占比持续上升。

盐城创咏新能源投资有限公司的“新建分布式光伏发电项目”是盐城高新区2022年度重点项目。“得知项目需要贷款支持，我们立即上报审批，仅7天就为企业拿到批复，并于6月顺利投放贷款。”储晓庆说。

通过持续发展绿色产业，盐城实现了产业和生态双赢。2022年上半年，盐城全市空气质量优良天数比例全省第二；全市地区生产总值、规上工业增加值分别增长3.1%、8.3%，均居全省第一。

“十四五”期间，盐城将全力推动新能源产业迈上新台阶，到2025年，新能源装机规模将达2000万千瓦，新能源装备制造产业规模将达2000亿元。

《 人民日报 》（ 2022年10月13日 18 版）

(责编：申佳平、陈键)

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