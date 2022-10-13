本报记者 顾仲阳 常 钦

“庆丰收 迎盛会”，刚刚过去的第五个“中国农民丰收节”，各地农民争相“晒丰收”“秀幸福”，生动展示乡村振兴的新气象。

习近平总书记指出：“全党务必充分认识新发展阶段做好‘三农’工作的重要性和紧迫性，坚持把解决好‘三农’问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力推动乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，全面打赢脱贫攻坚战，走中国特色社会主义乡村振兴道路，扎实推进“三农”各项工作，推动农业农村取得历史性成就、发生历史性变革，为全面建成小康社会作出了重大贡献，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。

喜看神州大地，乡村振兴全面推进，开局良好。粮食和重要农产品供给稳定，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村面貌明显改善，农民生活芝麻开花节节高，农业农村现代化迈上新台阶……一幅幅产业兴、乡村美、农民富的壮美画卷徐徐铺展。

农业更加高质高效，现代农业步履铿锵

中国要强，农业必须强。习近平总书记指出：“要推进农业农村现代化，夯实粮食生产基础，坚持质量兴农、绿色兴农，不断提高农业综合效益和竞争力。”

进入新时代，农业主要矛盾由总量不足转变为结构性矛盾。各地区各部门深入推进农业供给侧结构性改革，不断提高农业综合效益和竞争力，现代农业步履铿锵。

——种地挑上“金扁担”，大国粮仓根基更稳固。

“3台收割机，90多亩地一天收完，大农机是咱种粮人的增收底气！”四川省安岳县大平镇玉石村党总支书记龙贵说，现在水稻生产全程机械化，节本又增效，丰收季就是增收季。

这10年，希望的田野上演“动力变革”：我国农业科技进步贡献率超过61%，提高7个百分点，主要农作物耕种收综合机械化水平超过72%，提高15个百分点。农业发展动力日益强劲，我国粮食产量站稳1.3万亿斤，10年再上一个千亿斤新台阶。

——质量兴农、绿色兴农，居民餐桌更丰富。

好山好水产好蜜，湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇殷家坪蜂蜜，去年6月获得国家农产品地理标志证书。“有了金字招牌，订单供不应求。”桃坪河村村民严世宝说，他的养蜂规模从2箱发展到60多箱，去年收入超过3万元。

从“吃得饱”到“吃得好”，从“满足量”到“提升质”，回望10年，绿色种养加速发展，“菜篮子”日益丰富，品质持续提升。全国主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到46%，绿色、有机和地理标志农产品累计达到6.2万个，越来越多的绿色优质农产品摆上居民餐桌。

——延伸产业链、提升价值链，现代高效农业迈新步。

在河南省永城市，麦子被“吃干榨净”，变成饺子粉、糕点粉，制成手撕面包、海绵蛋糕，麦香飘全国。

全环节升级、全价值提升、全产业融合，成为农业高质量发展新趋势。我国农产品加工转化率达到70.6%，农产品加工业产值与农业总产值之比达到2.5∶1。

农村更加宜居宜业，人居环境明显改善

中国要美，农村必须美。习近平总书记指出：“要以实施乡村建设行动为抓手，改善农村人居环境，建设宜居宜业美丽乡村。”

党的十八大以来，各地区各部门加大乡村建设力度，农村人居环境明显改善，水、电、路、网等基础设施提档升级，教育、医疗等基本公共服务提标扩面，农民生活品质不断提升。

——人居环境整治扎实推进，乡村美丽蝶变。

重庆市垫江县沙坪镇毕桥村，新修的柏油路通到农民家门口。“村里统一规划，乡亲们一起动手，改水改厕，整修庭院，家家户户告别脏乱差。”村民黄炼说。

农村人居环境整治三年行动圆满收官，全国95%以上的村庄开展了清洁行动，人居环境明显改善，农村卫生厕所普及率超过70%，生活垃圾和污水治理水平明显提升。农村人居环境整治提升五年行动压茬推进，各地加快推动村庄环境从干净整洁向美丽宜居迈进。

——基础设施和公共服务延伸覆盖，乡亲们生活更舒心。

吃过晚饭，江西省萍乡市安源区丹江街联星村村民李建明开心地跳起广场舞，“村里有卫生室、养老服务中心，有空就到文化广场健身，生活真的很舒心。”

看全国，越来越多的乡村“硬件”“软件”同步强化。有条件的建制村全部通硬化路、通客车、通邮路，农村自来水普及率达到84%，互联网普及率达58.8%。全国2895个县全部实现义务教育基本均衡，远程医疗覆盖90%以上的县，乡亲们出行、看病、上学、办事更方便。

——各类要素加速汇集，乡村成了干事创业的热土。

山东省汶上县白石镇“四季有花、常年披绿”。看中田园好风光，卢军返乡办起生态茶园，“贷款、用地等政策到位，农技员下田帮扶，茶园成了乡亲们家门口就业增收的新‘饭碗’。”如今的白石镇，赏花采果、乡村旅游等美丽经济蓬勃发展。

村庄变景区，田园变公园，人才、资金、技术等要素加速汇集，为乡村振兴注入强劲动能。各地立足实际打造5万多个美丽宜居典型示范村庄，全国返乡入乡创新创业人员达1120万人。一个个乡村环境美、人气旺，成为广大农民的幸福家园。

农民更加富裕富足，日子越过越红火

中国要富，农民必须富。习近平总书记指出：“把生活富裕作为实施乡村振兴战略的中心任务”“实施乡村振兴战略要物质文明和精神文明一起抓，特别要注重提升农民精神风貌”。

党的十八大以来，各地区各部门加大强农惠农富农力度，不断拓宽农民就业增收渠道，农村公共文化体系更加健全，农民文化生活丰富多彩，越来越多的乡亲口袋鼓、脑袋富。

——产业扎根发展，乡亲们收入持续增长。

陕西省商南县清油河镇碾子沟村天麻产业园里，脱贫户谢付记边管护药材，边给乡亲们讲解技术要领。“靠着帮扶政策、技术培训，咱也成了产业带头人！”谢付记说，通过土地流转、基地务工、入股分红等，产业园带动30户脱贫户年平均增收5000元。碾子沟村的天麻产业越做越大，昔日贫困村成了远近闻名的致富村。

10年来，各地因地制宜发展特色鲜明的乡村富民产业，有力带动广大农民就业创业、持续增收。2021年农村居民人均可支配收入18931元，较2012年翻了一番多，农民生活水平上了一个大台阶。

——家门口吃上文化“大餐”，精神生活更丰富。

“这里有不少童话故事和经典名著，我经常来看书。”青海省尖扎县坎布拉镇尕布村，学生扎西一放学就来到农家书屋。农家书屋成了村民们长知识、学技能的好去处。尕布村还建起文化广场，乡亲们闲暇时来这里唱歌跳舞、锻炼身体。

放眼全国，农村公共文化基础设施不断完善，所有行政村都有了农家书屋、电子阅览室和文化活动室。全国共有乡镇（街道）文化站4万多个、村级综合性文化服务中心57万个。

——文明乡风劲吹，提振农民精气神。

湖南省平江县梅仙镇三里村制定了倡导移风易俗的村规民约，明确违反规定的家庭不得评为星级家庭。通过组织村民一起定规矩、立良俗，三里村逐渐形成了人人遵守村规民约、户户争当文明家庭的良好氛围。

党的十八大以来，各地大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，弘扬时代新风，农民群众自我管理、积极参与，自觉践行移风易俗，乡村文明不断焕发新气象。

民族要复兴，乡村必振兴。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，举全党全社会之力扎实推进乡村振兴，广大党员干部和亿万农民一起撸起袖子加油干，必将让广袤乡村更美丽，让乡亲们生活更幸福。

《 人民日报 》（ 2022年10月13日 13 版）

(责编：申佳平、陈键)

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