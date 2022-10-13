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乡村振兴人才支撑不断夯实

人才兴  产业旺（新时代新作为）

本报记者  李晓晴
2022年10月13日08:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　广西壮族自治区南宁市邕宁区联犇养殖农业专业合作社的鱼塘里，鱼儿畅游，塘面游鸭，一派怡人景象。合作社负责人韦桐人是蒲庙镇联团村村委会副主任，也是村里的养殖能手。2016年他牵头成立合作社，发展鸭鱼一体化生态养殖。“看到效益不错，不少人都来跟我学技术，20多户村民搞起了养殖。”韦桐人说。目前合作社带动15户脱贫户年均增收1.5万元。

　　乡村振兴，人才振兴是支撑。在联团村，8名村干部各展所长，带领村民一起发展百香果种植、养殖等致富产业。

　　除了培养本土人才，越来越多的外出务工人员返乡创业。联团村村民韦文佳在外闯荡多年，事业小成。2011年，他在政策鼓励下返乡创业，凭借丰富的禽畜养殖知识，成为致富带头人。谁家遇到什么养殖问题，都找他排忧解难。在韦文佳的示范引领下，村里发展起30多户养殖大户，近几年都稳定增收。

　　在各类乡村产业人才的带动下，联团村的产业发展步入“快车道”。去年村集体经济收入超过100万元，村民人均纯收入达到1.8万多元。

　　乡村振兴，关键在人、关键在干。近年来，随着乡村振兴全面推进，资金、技术等生产要素不断汇集，希望的田野成了干事创业的热土。一名名党员干部扛起重任，一批批年轻人返乡创业，一个个农技人员把“论文”写在田间地头……各类人才在农村广阔天地大展才华，为乡村振兴注入澎湃动能。人才兴、产业旺，全国累计培育80个年产值超100亿元的优势特色产业集群，30个年产值超100亿元的现代农业产业园，120个年产值超10亿元的农业产业强镇。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月13日 13 版）
(责编：申佳平、陈键)
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