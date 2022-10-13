原标题：中方敦促发达国家尽快落实对非气候融资承诺

中国常驻联合国副代表戴兵12日在安理会“非洲气候与安全”公开辩论会上发言，敦促发达国家尽快落实对非气候融资承诺。

戴兵说，帮助非洲应对气候变化不在于口号喊得多么响亮，而要看承诺有没有兑现，非洲的需求有没有得到回应。发达国家承诺每年向发展中国家提供1000亿美元气候融资，欧洲发达国家承诺到2025年对非洲较贫穷国家的气候项目财政支持增加一倍。这些不能成为空头支票，必须尽快补齐历史欠账，并制定新的集体量化资金目标，让非洲国家拿到真金白银，见到实效。国际金融机构和气候融资平台也要降低融资门槛，保障气候资金对非洲公平可及。

戴兵表示，非洲许多国家仍处在工业化初期，面临经济社会发展与应对气候变化的双重任务，而发达国家早已实现工业化。要求非洲及其他发展中国家承担同发达国家相同的气候责任，有违国际公平正义。为实现《巴黎协定》设置的温控目标，发达国家应率先大幅减排，将实现碳中和的时间大幅提前，为非洲和其他发展中国家腾挪发展空间。部分发达国家在气候变化问题上的立场动摇倒退令人担忧。

戴兵指出，抵御气候冲击的能力至为关键，阻断气候变化向安全风险传导必须对症下药，重点是帮助非洲加强能力建设，增强气候韧性，加快推进2030年可持续发展议程。国际社会要真正行动起来，从监测预警、灾害预防、防灾减灾等具体问题入手，加大对非洲的支持和投入，切实提升非洲应对能力。国际社会应当加大对非资金、技术、人才等全方位支持，助力非洲释放绿色发展潜力，实现绿色低碳转型。

戴兵说，中方9月主办“全球发展倡议之友小组”部长级会议，提出推进“全球清洁能源合作伙伴关系”，首批项目包括在19个非洲国家开展气候变化和绿色发展合作。支持非洲应对气候变化，中国一以贯之、从不缺席。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经