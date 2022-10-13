人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中方敦促发达国家尽快落实对非气候融资承诺

2022年10月13日08:55 | 来源：新华网
小字号

原标题：中方敦促发达国家尽快落实对非气候融资承诺

中国常驻联合国副代表戴兵12日在安理会“非洲气候与安全”公开辩论会上发言，敦促发达国家尽快落实对非气候融资承诺。

戴兵说，帮助非洲应对气候变化不在于口号喊得多么响亮，而要看承诺有没有兑现，非洲的需求有没有得到回应。发达国家承诺每年向发展中国家提供1000亿美元气候融资，欧洲发达国家承诺到2025年对非洲较贫穷国家的气候项目财政支持增加一倍。这些不能成为空头支票，必须尽快补齐历史欠账，并制定新的集体量化资金目标，让非洲国家拿到真金白银，见到实效。国际金融机构和气候融资平台也要降低融资门槛，保障气候资金对非洲公平可及。

戴兵表示，非洲许多国家仍处在工业化初期，面临经济社会发展与应对气候变化的双重任务，而发达国家早已实现工业化。要求非洲及其他发展中国家承担同发达国家相同的气候责任，有违国际公平正义。为实现《巴黎协定》设置的温控目标，发达国家应率先大幅减排，将实现碳中和的时间大幅提前，为非洲和其他发展中国家腾挪发展空间。部分发达国家在气候变化问题上的立场动摇倒退令人担忧。

戴兵指出，抵御气候冲击的能力至为关键，阻断气候变化向安全风险传导必须对症下药，重点是帮助非洲加强能力建设，增强气候韧性，加快推进2030年可持续发展议程。国际社会要真正行动起来，从监测预警、灾害预防、防灾减灾等具体问题入手，加大对非洲的支持和投入，切实提升非洲应对能力。国际社会应当加大对非资金、技术、人才等全方位支持，助力非洲释放绿色发展潜力，实现绿色低碳转型。

戴兵说，中方9月主办“全球发展倡议之友小组”部长级会议，提出推进“全球清洁能源合作伙伴关系”，首批项目包括在19个非洲国家开展气候变化和绿色发展合作。支持非洲应对气候变化，中国一以贯之、从不缺席。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国成功发射5米S-SAR 01星
　　人民网北京10月13日电（记者赵竹青）记者从中国太原卫星发射中心获悉，10月13日6时53分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将5米S-SAR01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。 这颗卫星主要为应急管理、生态环境主体业务提供国产化数据保障，同时，服务于自然资源、水利、农业农村、林业草原、地震等行业。…
环境减灾二号05卫星成功发射 我国灾害预防能力再提升
　　我国成功发射环境减灾二号05卫星。郑逃逃摄 人民网北京10月13日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，10月13日6时53分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丙运载火箭，成功发射环境减灾二号05卫星（5米S-SAR 01星）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部