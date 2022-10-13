佘颖

原标题：10年来全国新设“四新经济”企业2545.4万户

市场监管总局12日公布的数据显示，党的十八大以来，全国新设数字经济核心产业企业643万户。从发展趋势看，新设数字经济企业发展迅速，占比由2012年的6.3%提至今年的15.3%。从细分行业看，“数字技术应用业”和“数字要素驱动业”占比较高，分别为50%和41.6%，数字赋能趋势加速发展。

党的十八大以来，全国新设“四新经济”企业2545.4万户，占全国新设企业的41.7%，且呈逐年上升态势。其中，“现代技术服务与创新创业服务”“现代生产性服务活动”“新型生活性服务活动”占比较高，分别为24.5%、19.5%和19%。新冠肺炎疫情发生以来，以新技术、新产业、新业态、新模式为导向的“四新经济”企业增速高于同期企业总体增长水平，成为市场经济的新增长点。

创新能力大幅提升，助力经济高质量发展。从专利授权情况看，截至8月底，全国拥有专利的企业有113.3万户，授权专利共1551.2万件，分别是2012年的7.4倍和9.7倍。其中拥有发明专利的企业33.3万户，授权发明专利225.5万件，分别是2012年的8.2倍和11.1倍。授权专利主要集中在“制造业”“科学研究和技术服务业”，占比分别达52.5%和21.3%，为高质量发展提供了有力保障。

(责编：申佳平、陈键)

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