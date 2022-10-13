人民网北京10月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，十年来，全国新设“四新经济”企业2545.4万户，占全国新设企业的41.7%，并且呈逐年上升态势。

党的十八大以来，我国加快推进经济结构战略性调整和经济转型升级，产业结构不断优化，内生动力显著提升，“四新经济”、数字经济已成为我国经济发展的重要驱动力，产业链布局成效显著，“中国制造”行稳致远。

市场监管总局登记注册局有关负责人介绍，截至2022年8月底，我国第一、二、三产业登记在册企业分别为165.3万户、1027.1万户、3910.8万户，分别占3.2%、20.1%、76.6%。党的十八大以来第三产业持续上升，占比增加了5.4个百分点，产业结构进一步得到优化。

数字经济、“四新”等数据要素经济快速发展。党的十八大以来，全国新设数字经济核心产业企业643.0万户。据市场监管总局数据，从发展趋势上看，新设数字经济企业发展迅速，占比由2012年的6.3%提升到今年的15.3%，提升9.0个百分点。从细分行业来看，“数字技术应用业”和“数字要素驱动业”占比较高，分别为50.0%和41.6%，数字赋能趋势加速发展。

上述负责人还介绍，十年来，全国新设“四新经济”企业2545.4万户，占全国新设企业的41.7%，并且呈逐年上升态势。从细分行业来看，“现代技术服务与创新创业服务”“现代生产性服务活动”“新型生活性服务活动”占比较高，分别为24.5%、19.5%和19.0%。疫情以来，“四新经济”企业增速高于同期企业总体增长水平，成为市场经济的新增长点。

创新能力大幅提升，助力经济高质量发展。据市场监管总局数据，从专利授权情况看，截至8月底，全国拥有专利的企业有113.3万户，授权专利共1551.2万件，分别是2012年的7.4倍和9.7倍。其中拥有发明专利的企业33.3万户，授权发明专利225.5万件，分别是2012年的8.2倍和11.1倍。授权专利主要集中在“制造业”“科学研究和技术服务业”，占比分别达52.5%和21.3%，为高质量发展提供了有力保障。

从商标注册情况看，据市场监管总局数据，截至8月底，全国拥有注册商标的企业有504.2万户，注册商标2775.1万件，分别是2012年的10.8倍和25.9倍。注册商标主要集中在“批发和零售业”“制造业”“科学研究和技术服务业”“租赁和商务服务业”“信息传输、软件和信息技术服务业”等行业，注册量均超200万件，占比分别为29.9%、18.4%、17.3%、12.2%、7.6%。

(责编：曹淼、吕骞)

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