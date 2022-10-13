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思想的力量｜超级压铸机诞生记

2022年10月13日12:13 | 来源：央视新闻客户端
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甄荣辉上世纪80年代从香港来到广东创业，从事的是有着“工业母机”之称的压铸机行业。当时的顺德“村村点火、户户冒烟”，密密麻麻分布着众多小型工厂，甄荣辉的企业就在其中。

过去四十多年，顺德创造了GDP增长648倍、年均增长率18%的惊人成绩。“顺德模式”一度成为全国的样板。

然而，随着国内外发展环境和条件出现新的变化，这种传统发展方式迎来了新的挑战。

2017年，习近平总书记对中国经济作出了新的判断：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”传统制造企业究竟该走一条什么道路，有了明确的方向。

恰在此时，一次重要机遇的错失，使甄荣辉这个有着30年压铸行业经验的“老兵”，对要走高质量发展之路有了更为切身的感受。

如何迅速追赶并引领新的技术风口，一场轰轰烈烈的压铸机升级之旅正在进行中。

从“有没有”到“好不好”，中国制造业正在高质量发展道路上高歌猛进。

 

总监制 | 李 挺

监 制 | 钱 蔚 王姗姗

总制片人 | 耿志民 张 鸥

制片人 | 杜晓东

本集编导 |李尚

策划组 |韩任伟 杜晓东 彭裔然 王乐兮 兴 来 吴 璇

摄 影 | 杜元闯 李俊磊 朱东一 张阳

剪 辑 | 彭 帅 张 斌

解 说 | 黎 春

视效导演 | 高凌潇

音 编 | 王安然 陈晓炳

包 装 | 赵 帅 蔡承学

调 色 | 夏筱军 王 浩

资 料 ｜刘 霄 王 剑

技术统筹｜陈 浩 张文郁

制片统筹｜杨 波 遇 剑 赵中夏 王 瑞

编 辑 ｜ 杨 山

协助拍摄 ｜ 中共佛山市顺德区委宣传部

(责编：杨光宇、文松辉)
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