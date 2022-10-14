火箭发射瞬间（受访单位供图）

新华社北京10月13日电 题：“金牌老将”再出发 长二丙成功发射5米S-SAR01星看点扫描

新华社记者宋晨

10月13日上午，在太原卫星发射中心，由中国航天科技集团有限公司一院抓总研制的长征二号丙运载火箭点火升空，成功将5米S-SAR01星（又名环境减灾二号05卫星）顺利送入预定轨道。这也是长征二号丙运载火箭首飞40周年纪念日后执行的首次任务。

长征二号丙运载火箭总体主任设计师高家一介绍，长征二号丙运载火箭是我国目前服役时间最长的运载火箭。作为一名“金牌老将”，其技术状态已经稳定成熟，在此基础上，研制人员结合这次任务进行了一些优化改进。

“今年是长征二号丙运载火箭高密度发射之年。”高家一说，面对人员紧张以及疫情影响等难题，研制团队搭建起了前后方联通沟通平台，部分人员留守后方，为前方提供技术支持，同时兼顾该型号后续发射任务的大量设计工作，实现人力资源效用最大化，更好保障高密度任务如期推进。

此次任务是长征系列运载火箭第443次发射。后续，长征二号丙运载火箭仍将开启高密度发射旅程。

本次发射的环境减灾二号05卫星由中国航天科技集团有限公司五院东方红卫星公司负责研制。国家航天局负责环境减灾二号05卫星工程管理、重大事项组织协调、发射许可审批，国家航天局对地观测与数据中心负责工程大总体工作，应急管理部、生态环境部等用户部门负责各自应用系统建设和运行。

环境减灾二号05卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中的业务卫星。该卫星运行于高度500公里、倾角97.4度的太阳同步轨道，采用CAST2000平台，主要配置S波段合成孔径雷达有效载荷，可获取全球5米分辨率S波段雷达图像数据，将广泛服务于自然资源、水利、农业农村、林业草原、地震等行业，进一步满足相关领域中分辨率合成孔径雷达数据供给需求。

值得注意的是，该卫星采用了一种独特的创新体制，载荷核心性能指标得到大幅提升，星上数据传输、图像精度得到进一步优化。同时，星上配备的应急数据处理系统可实时生成指定区域的图像、水域监测数据和溢油检测数据，极大提高了防灾救灾和环境保护的应急数据时效性。

据悉，本次发射任务，中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院按分工负责地面应用系统的建设和运行，中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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