本报电 （记者刘峣）近日，在国产大飞机C919取得民用航空器适航证之际，由北京科学技术出版社旗下童书品牌“100层童书馆”推出的《冲上云霄·大飞机科学绘本》正式发行。此套绘本以国产大飞机C919为蓝本创作，展现了国产大飞机从制造到运营的核心场景。

据介绍，《冲上云霄·大飞机科学绘本》共包含《大飞机造好啦》《大飞机，起飞！》《一起来坐大飞机》三册，分别从科研人员、飞行团队和乘客3个视角讲述大飞机的研发制造、驾驶运行及乘坐体验，揭秘一场飞行的科学原理和筹备过程。

为降低难度门槛，提升阅读趣味性，编辑团队邀请航空工程师和专业插画师组成主力创作团队。绘本串联起190多个知识点，包含飞行原理、空中交通、飞行体验等日常科学领域以及航空动力学、工业制造、空天通信等前沿科学板块。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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