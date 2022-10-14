原标题：新华全媒+丨10年来我国市场主体数量年平均增幅达12%

新华社北京10月13日电（记者赵文君）据市场监管总局统计，10年来，我国市场主体数量年平均增幅达12%；民营企业数量翻了两番，在企业总量中的占比超过九成；外商投资企业数量增幅超过50%。

这是记者13日从市场监管总局获悉的。2020年以来，通过千方百计为市场主体纾困解难，保市场主体取得明显成效，经济展现更大韧性。持续增长的个体工商户为稳增长稳就业提供重要支撑。2022年1至8月，全国新设个体工商户1359.1万户，保持同比6%的增长。同时，个体工商户也是百姓生活最直接的服务者。截至2022年8月底，登记在册个体工商户第三产业占比近9成。微商电商、网络直播等“新个体经济”降低了创业就业成本，带动了多样化的自主就业、分时就业，更好地发挥了个体技能优势，成为个体经营者融入经济网络的功能节点。

市场监管总局登记注册局有关负责人介绍，伴随市场主体总量的持续增长，结构和质量的同步优化升级，成为我国市场主体发展的显著趋势之一。“四新”经济企业增速高于同期企业总体增长水平，成为市场经济的新增长点。

(责编：赵竹青、陈键)

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