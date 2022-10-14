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国资委：进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作

2022年10月14日08:33 | 来源：新华网
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原标题：国资委：进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作

　　新华社北京10月13日电 国务院国资委日前发出《关于进一步做好2022年服务业小微企业和个体工商户房屋租金减免工作的通知》，要求各中央企业和地方国有企业进一步提高站位，不折不扣将房租减免政策落实到位。

　　通知提出，要进一步强化政策执行，确保应减快减、应减尽减，明确要求各中央企业要在11月底前全面完成普遍减免3个月租金任务，所在县级行政区域出现疫情中高风险地区后2个月内完成补充减免3个月租金任务。

　　为保障减租工作规范有序落实到位，通知提出，各中央企业和地方国有企业要建立监督检查机制，督促指导所属企业认真落实房屋租金减免政策，畅通投诉咨询渠道，认真核查问题线索，及时解决承租人问题，并举一反三，不断优化完善工作举措。

(责编：赵竹青、陈键)
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