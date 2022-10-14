原标题：农发基础设施基金全部投放完成

新华社北京10月13日电（记者侯雪静）记者13日从中国农业发展银行了解到，农发行已全面完成农发基础设施基金2459亿元的投放任务，支持基础设施领域项目1677个，涉及项目总投资近3万亿元。

农发行有关负责人表示，截至目前，已审批、正在办贷流程中和已达成贷款融资意向的项目共600多个，总金额超过5000亿元。同时，积极向银行同业推荐基金投资项目，提升投贷联动综合质效。接下来，农发行将持续加强农发基础设施基金投后管理，确保基金投资项目尽快建设实施。

农发基础设施基金于今年7月20日成立，基金全部用于支持国家明确的市政和产业园区基础设施、交通基础设施、农业农村基础设施、能源基础设施、城乡冷链和重大物流基础设施、社会事业、保障性安居工程、新型基础设施八个领域。基金投放覆盖全国31个省区市，其中，向广东、江苏、山东、浙江、河南和四川6省投放基金1222亿元，支持项目819个。

(责编：赵竹青、陈键)

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