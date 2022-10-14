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聚焦“算力 数据 生态” 2022中国计算机大会12月相约贵阳

2022年10月14日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：聚焦“算力 数据 生态” 2022中国计算机大会12月相约贵阳

　　10月12日，2022中国计算机大会（CNCC2022）新闻发布会在线举行。作为计算领域学术、技术、产业、教育各界宏观探讨发展趋势的年度盛会，CNCC今年将于12月8日-10日在贵阳市举办，大会主题为“算力 数据 生态”。

　　记者获悉，大会共设15个特邀报告、3场大会主题论坛，120余场前沿技术论坛和丰富的活动及展览展示。其中，特邀报告讲者阵容强大，包括1位图灵奖获得者、5位院士。技术论坛的数量、质量、覆盖面均有突破，突出了行业化、企业化、大众化、国际化等特色。届时，将有超过750位国内外顶尖学者、一线企业家作为讲者在大会上交流，来自理论技术和产业一线的真知洞见将帮助企业、学者站在更高的高度，以更广阔的视角，思考未来发展之路。

　　值得一提的是，今年大会期间举行的技术论坛多达122场，包括两院院士10人。论坛围绕算力、数据、生态的大会主题进行组织，内容涵盖计算+、人工智能、教育、云计算、安全等多个方向。与往年相比，今年的技术论坛覆盖面更宽，充分体现行业化、企业化、会员治会的特点。同时，高度重视产学研合作，今年共有来自企业的230余人，涉及论坛90个。

(责编：赵竹青、陈键)
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