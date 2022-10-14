原标题：9月新增贷款超预期，增强投资信心很关键

中国人民银行日前发布的前三季度金融统计数据显示，前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。其中，9月份人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元。这是一个值得关注的信号，说明信贷需求开始回升，企业和居民的投资信心开始恢复，经济恢复的动能将逐步增强，从而为稳增长、稳就业、稳民生、稳预期打下坚实的基础。

受内外因素的综合影响，今年以来企业运行出现了比较大的问题，特别是二季度，受疫情冲击，经济增长速度明显放缓。因此，迫切需要通过扩大投资、激活消费、释放需求来提振经济、提振信心、提振预期。

从企业的投资信心来看，前三季度，企(事)业单位贷款增加14.48万亿元，其中短期贷款增加3.28万亿元，中长期贷款增加8.65万亿元，票据融资增加2.5万亿元。特别是中长期贷款，能够增加8.65万亿元，充分说明企业发展的信心在提升、对未来的预期在增强、对投资的热情在增长。

一旦企业的发展动能得到有效释放，对经济增长的作用将十分明显，稳定经济增长的效率也将大幅提升。这其中，企业家能够对发展前景充满信心，对企业的市场前景充满信心，就能够在复杂的外部环境和供需矛盾中找到立足点、突破点，有助于克服眼前的困难，尽快渡过难关。

现在，企业最需要的是政策帮扶和环境滋养，需要政府、部门、公共服务机构等，能够在政策、法律允许的范围内，给予企业最大力度支持。尤其是工作效率、服务水平、营商环境等方面的支持，能够使企业家进一步放开手脚，紧跟市场动向，挖掘行业新潜力。

从居民的投资信心看，前三季度，住户贷款增加3.41万亿元，其中短期贷款增加1.09万亿元，中长期贷款增加2.32万亿元。住户中长期贷款增加，说明居民购房的热情也开始恢复，等待观望的情绪在减弱，这对于房地产市场走出低迷状态无疑具有积极作用，居民的刚性住房需求将得到更好满足。

居民中长期贷款与购房按揭贷款紧密相关，可作为观测商品房销售的重要指标。从定性角度来看，居民中长期贷款与商品房销售额同比数据的走势呈现明显的相关性。从定量的角度来看，居民中长期贷款与商品房、商品住宅销售额的同比数据，具有较高的相关系数。居民中长期贷款改善，印证9月地产销售修复。这在一定程度上表明居民的购房热情得到了释放，也说明房地产调控措施取得效果。

当然，单纯依靠居民购房来扩大市场需求、激活消费，显然又是不够的。要激发居民的创业欲望和投资热情，就需要通过一定的政策引导，让居民手中的钱更多转移到投资实业和创业方面，而不是紧盯购房。为此，政府需要制定鼓励创业政策、设立创业扶持资金和风险投资基金、创业培训、技能培养、投资操作知识的普及等，让广大居民具有更多的投资渠道，不把眼光仅盯在房地产这一个方向。

当然，面对9月份信贷资金投放超预期，还要更加重视和关注信贷资金的结构问题，尤其要看对实体经济的支持有没有达到预期目标。央行提供的数据显示，截至9月末，金融机构对实体经济发放的人民币贷款余额已占同期社会融资规模存量的61.5%，同比提高了0.3个百分点。实体经济需求进入恢复通道，一系列稳增长政策及其接续政策也在不断释放好的结果。这既是增强金融服务适配性、普惠性、可得性的具体实践，也是行业脱虚向实、确保稳健发展的必要前提。

(责编：赵竹青、陈键)

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